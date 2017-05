 Thyssen-Krupp: Brasilien-Geschäft hinterlässt rote Zahlen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Zentrale von Thyssen-Krupp in Essen Auch im Werkstoffhandel läuft es für den Industriekonzern wieder besser. (Foto: Reuters)

DüsseldorfLicht und Schatten bei Thyssen-Krupp: Der Industriekonzern hat seine operative Gewinnprognose nach Zuwächsen im zweiten Quartal leicht angehoben, schreibt aber wegen Abschreibungen beim Verkauf seines Stahlwerks in Brasilien einen hohen Nettoverlust. Das Ergebnis werde im Geschäftsjahr 2016/17 (per Ende September) deutlich negativ sein, teilte der Konzern am Freitag mit.

Thyssen-Krupp hatte im Februar sein brasilianisches Stahlwerk CSA für 1,5 Milliarden Euro an den Konkurrenten Ternium verkauft. Dabei verbuchten die Essener Abschreibungen von rund 900 Millionen Euro. Bislang hatte Thyssen-Krupp das Vorjahresergebnis von 261 Millionen Euro deutlich übertreffen wollen.

Finanzchef Guido Kerkhoff hatte bereits angekündigt, dass der Konzern Miese schreiben wird. Von Reuters befragte Analysten schätzen diese im Gesamtjahr auf 300 Millionen Euro. Im zweiten Quartal lag der Fehlbetrag nach Anteilen Dritter bei 879 Millionen Euro.

„Operativ sind wir gut unterwegs“, sagte Vorstandschef Heinrich Hiesinger. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg dank besserer Ergebnisse im Geschäft mit Werkstoffen, Autoteilen, Aufzügen und auch beim Stahl um knapp ein Drittel auf 427 Millionen Euro. Analysten hatten mit 404 Millionen Euro gerechnet. Auch im dritten Quartal soll der Vorjahreswert übertroffen werden. Im Gesamtjahr peilt Thyssen-Krupp nun im Konzern operativ 1,8 Milliarden Euro an nach 1,47 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Das sind 100 Millionen Euro mehr als bislang.

Die größten Stahlproduzenten in Deutschland ESF Elbestahlwerke Feralpi Der Stahlproduzent aus dem sächsischen Riesa wurde 1992 gegründet und produziert unter anderem Stranggussknüppel, Betonstabstahl und Walzdraht. 2016 produzierte Feralpi eine Million Tonnen Stahl. Quelle: Wirtschaftsvereinigung Stahl

Lech Stahlwerke 1970 wurde das Stahlwerk im bayrischen Meitingen gegründet. Das Unternehmen hat sich auf Betonstahl spezialisiert. Lech produzierte 2016 1,2 Millionen Tonnen Stahl.

Georgsmarienhütte 1,3 Millionen Tonnen Stahl produzierte das Stahlwerk 2016. Georgsmarienhütte wurde 1856 in der gleichnamigen Stadt in Osnabrück gegründet. Das Unternehmen produziert Stabstahl, Halbzeug und Blankstahl.

Riva Der italienische Stahlkonzern hat mehrere Werke in Deutschland. 1954 wurde das Unternehmen von den Brüdern Emilio und Adriano Riva in Mailand gegründet. 2016 produzierte Riva in Deutschland 1,8 Millionen Tonnen Stahl.

Dillinger Hütte Das Hüttenwerk (Anlage zur Erzeug von Stahl und Eisen aus Erzen) mit Sitz im saarländischen Dillingen produzierte 2016 2,2 Millionen Tonnen Stahl. Das Unternehmen wurde bereits 1685 gegründet.

Badische Stahlwerke Der Stahlhersteller wurde 1955 im baden-württembergischen Kehl gegründet und produziert hauptsächlich für die Bauindustrie. 2016 konnte das Unternehmen 2,4 Millionen Tonnen Stahl produzieren.

Saarstahl 1989 wurde der Stahlproduzent im saarländischen Völklingen gegründet. 2016 produzierte er 2,5 Millionen Tonnen Stahl.

Salzgitter Die Wurzeln der 1998 im niedersächsischen Salzgitter gegründeten Salzgitter AG gehen ins Jahr 1858 zurück. Rund sieben Millionen Tonnen Stahl produzierte das Unternehmen 2016.

Arcelor-Mittal Der Konzern ging 2007 aus der Fusion der niederländischen Mittal und Arcelor aus Luxemburg hervor. Der Konzern hat mehrere Standorte in Deutschland und produzierte 2016 hierzulande 7,8 Millionen Tonnen Stahl.

Thyssen-Krupp 1999 wurden die Ruhrgebietskonzerne Krupp-Hoesch und Thyssen zusammengelegt. Deutschlandweit ist das Unternehmen mit Sitz in Essen der größte Stahlproduzent. Allein 2016 fertigte er 12,1 Millionen Tonnen Stahl.

Im Werkstoffhandel schlugen die höheren Preise durch, so dass die Sparte ihren Gewinn auf 121 Millionen Euro mehr als verzehnfachen konnte. Auch die europäische Stahlsparte legte auf 92 Millionen Euro nach 65 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum zu, sie kämpft aber mit gestiegenen Rohstoffkosten. Der Anlagenbau rutschte auf 23 Millionen Euro von 153 Millionen Euro ab.