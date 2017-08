DuisburgDer idyllische Ort will so gar nicht zum Ernst der Lage passen: Tief im grünen Süden Duisburgs, eingerahmt von der silbrig schimmernden Seenplatte, trafen sich am Freitag Bundesaußenminister Sigmar Gabriel und knapp 30 Betriebsräte der dortigen Hüttenwerke sowie Vertrauensleute und Funktionäre der IG Metall. Thema: Die Zukunft der deutschen Stahlindustrie und des Stahlstandortes Duisburg, mit knapp 20.000 Beschäftigten trotz aller Rationalisierungswellen der vergangenen Jahrzehnte immer noch der größte in Europa.

Die Arbeitnehmervertreter fürchten das Schlimmste, seit Thyssen-Krupp-Chef Heinrich Hiesinger vor knapp zwei Jahren die Verhandlungen mit dem britisch-indischen Konkurrenten Tata aufgenommen hat, um die Stahlsparten der beiden Konzerne zu fusionieren. Damit will der Konzernchef die Trennung vom Stahl einleiten, um sich stärker auf das lukrativere Industriegeschäft zu konzentrieren. Die Beschäftigten von Thyssen-Krupp fürchten, dabei auf der Strecke zu bleiben.

Schließlich will Hiesinger nach einer Fusion nicht nur deutlich kostengünstiger produzieren, indem Einheiten zusammengelegt und Synergien gehoben werden. Übergeordnetes Ziel ist die Konsolidierung der europäischen Stahlbranche. Ein solcher Schritt bliebe nicht ohne Auswirkung auf die Standorte und die Zahl der Beschäftigten. Seit Monaten protestieren die Arbeitnehmer vehement gegen die Pläne des Thyssen-Krupp-Vorstandes.

Unterstützung bekamen sie am Freitag vom Vizekanzler Gabriel: „Wenn Du dich bei der Suche nach Alternativen nur in eine Richtung bewegst, besteht die Gefahr, dass Du in einer Sackgasse landest.“ Er habe den Eindruck, dass sich der Vorstand von Thyssen-Krupp genau darin befinde. Der SPD-Politiker forderte das Management des Essener Industriekonzerns auf, Alternativen zu Tata zu prüfen. „Es gibt nationale, internationale und auch welche im Konzern“, sagte er. Tue der Vorstand das nicht, „muss am Ende die Belegschaft die Zeche dafür zahlen.“

Angesprochen auf die derzeitigen Spekulationen einer deutschen Stahl AG, ein Zusammenschluss der Stahlsparte von Thyssen-Krupp, der Georgsmarienhütte von Stahlunternehmer Jürgen Großmann und der Salzgitter AG sagte Gabriel, „auch das ist eine denkbare Möglichkeit.“ Mehr wolle er aber dazu nicht sagen. „Ich halte nichts davon, sich dazu in der Öffentlichkeit zu äußern.“

Die größten Stahlproduzenten in Deutschland ESF Elbestahlwerke Feralpi Der Stahlproduzent aus dem sächsischen Riesa wurde 1992 gegründet und produziert unter anderem Stranggussknüppel, Betonstabstahl und Walzdraht. 2016 produzierte Feralpi eine Million Tonnen Stahl. Quelle: Wirtschaftsvereinigung Stahl

Lech Stahlwerke 1970 wurde das Stahlwerk im bayrischen Meitingen gegründet. Das Unternehmen hat sich auf Betonstahl spezialisiert. Lech produzierte 2016 1,2 Millionen Tonnen Stahl.

Georgsmarienhütte 1,3 Millionen Tonnen Stahl produzierte das Stahlwerk 2016. Georgsmarienhütte wurde 1856 in der gleichnamigen Stadt in Osnabrück gegründet. Das Unternehmen produziert Stabstahl, Halbzeug und Blankstahl.

Riva Der italienische Stahlkonzern hat mehrere Werke in Deutschland. 1954 wurde das Unternehmen von den Brüdern Emilio und Adriano Riva in Mailand gegründet. 2016 produzierte Riva in Deutschland 1,8 Millionen Tonnen Stahl.

Dillinger Hütte Das Hüttenwerk (Anlage zur Erzeug von Stahl und Eisen aus Erzen) mit Sitz im saarländischen Dillingen produzierte 2016 2,2 Millionen Tonnen Stahl. Das Unternehmen wurde bereits 1685 gegründet.

Badische Stahlwerke Der Stahlhersteller wurde 1955 im baden-württembergischen Kehl gegründet und produziert hauptsächlich für die Bauindustrie. 2016 konnte das Unternehmen 2,4 Millionen Tonnen Stahl produzieren.

Saarstahl 1989 wurde der Stahlproduzent im saarländischen Völklingen gegründet. 2016 produzierte er 2,5 Millionen Tonnen Stahl.

Salzgitter Die Wurzeln der 1998 im niedersächsischen Salzgitter gegründeten Salzgitter AG gehen ins Jahr 1858 zurück. Rund sieben Millionen Tonnen Stahl produzierte das Unternehmen 2016.

Arcelor-Mittal Der Konzern ging 2007 aus der Fusion der niederländischen Mittal und Arcelor aus Luxemburg hervor. Der Konzern hat mehrere Standorte in Deutschland und produzierte 2016 hierzulande 7,8 Millionen Tonnen Stahl.

Thyssen-Krupp 1999 wurden die Ruhrgebietskonzerne Krupp-Hoesch und Thyssen zusammengelegt. Deutschlandweit ist das Unternehmen mit Sitz in Essen der größte Stahlproduzent. Allein 2016 fertigte er 12,1 Millionen Tonnen Stahl.

Das Handelsblatt hatte gestern darüber berichtet, dass Großmann auf Dängen von Gewerkschaften und einigen Politikern derzeit hinter den Kulissen eine solche Variante auslote. Der frühere RWE-Chef dementierte auf Anfrage einen solchen Vorstoß. Allerdings bestätigten mehrere Quellen dem Handelsblatt, dass solche Gespräche stattgefunden hatten.

Gabriel forderte den Konzernvorstand von Thyssen-Krupp auf, im Strategieausschuss des Aufsichtsrats auch über Alternativen zu Tata zu sprechen. Dass das bislang nicht geschehen sei, halte er für einen Fehler. „Ich will nicht so tun, als hätte ich die bessere Strategie. Aber es wäre gut, die eine oder andere Alternative dagegenzuhalten.“ Er bot zudem die Hilfe der Bundesregierung an. „Wir können helfen und haben auch ein paar Ideen, den Standort abzusichern“, sagte Gabriel. „Das können wir aber nur, wenn wir die Strategie kennen.“