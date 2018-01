Auf der Hauptversammlung von Thyssen-Krupp geht es um die Stahlfusion – und die Zukunft des Konzerns. Vorstandschef Hiesinger hat seinen Kurs verteidigt – muss aber auch Kritik einstecken. Die Ereignisse im Liveblog.

BochumSeit Wochen schon attackiert der schwedische Investor Cevian die Strategie des Industrie-und Stahlkonzerns Thyssen-Krupp. Vor der heutigen Hauptversammlung in Bochum hat er den Druck auf Vorstandschef Heinrich Hiesinger deutlich erhöht. Die Kritik: Die Rendite sei zu niedrig, der Konzern zu komplex – Cevian verlangt eine Aufspaltung der Konzerns über die in die Wege geleitete Abspaltung der Stahlsparte hinaus. Für Hiesinger dürfte das Aktionärstreffen das wohl schwerste in seiner siebenjährigen Amtszeit werden. Denn es geht um mehr als um höhere Renditen – Thyssen-Krupp könnte zum Testfall für die Frage werden, wie überlebensfähig Konglomerate sind und ob Investoren in der Lage sind, so viel Druck auf die Führung solcher Konzerne auszuüben, dass sie sich selbst aufspalten.

Vorstandschef Heinrich Hiesinger verteidigt seinen Kurs gegen die Kritik der Investoren.

Der Aufsichtsrat stärkt Hiesinger den Rücken

Die Dividende bleibt stabil bei 15 Cent, soll mittelfristig aber wieder steigen.

+++ Hiesinger nimmt zu Fragen Stellung +++

Nach der ersten Fragerunde nehmen Vorstand und Aufsichtsrat Stellung zu den Anliegen der Aktionäre. Zum Umgang mit dem Investor Cevian sagt Heinrich Hiesinger: „Ich weise daraufhin, dass Cevian als Aktionär nur Infos erhalten hat, die sie auch alle bekommen. Ansonsten haben wir ein recht konstruktives Arbeitsverhältnis. Deswegen sind wir über die öffentlichen Äußerungen schon überrascht.“ Auf die Frage nach dem Vorstand des Stahl-Joint-Ventures mit Tata erklärt er: „Die 50:50-Beteilgung spiegelt sich auch im Vorstand wieder: drei Personen kommen von Thyssen-Krupp, drei von Tata.“

+++ Privatinvestor: „Ich sehe in Cevian eine Heuschrecke“ +++

Ein Privatinvestor steht nun am Rednerpult. Er redet sich in Rage, gestikuliert wild, das grüne Licht für die Redezeit ist schon längst erloschen. „Solche Attacken ein, zwei Tage vor der Hauptversammlung sind eine ganz üble Sache“, kritisiert er und fährt fort: „Ich sehe in Cevian eine Heuschrecke. Es ist ja noch sehr höflich mit denen umgegangen worden.“ Zwischendurch gibt es Applaus der anderen Aktionäre. Die Kritik des Investors Cevian am Konzern findet offenbar nicht viele Fürsprecher im Ruhrcongress.

+++ Mehr Kritik an Aufsichtsratsposten für Ursula Gather +++

Auch der Aktionär Christian Strenger stößt sich an der Entsendung der Vorsitzenden der Krupp-Stiftung in den Aufsichtsrat. „Das Entsenderecht der Krupp-Stiftung ist antiquiert.“ Die Mathematikerin Gather, Rektorin der TU Dortmund, sei für den Posten nicht ausreichend qualifiziert.

+++ „Sieben negative Jahre“ unter Hiesinger +++

Die erste harte Kritik am Vorstandsvorsitzenden übt Ingo Speich, Portfoliomanager bei Union Investment. „Herr Hiesinger, Sie sind jetzt sieben Jahre an der Spitze. Mit Blick auf die Aktienkursentwicklung sind das sieben negative Jahre.“ Die Bilanz sei zu schwach, und der Cashflow trotz anderer Ankündigung des Konzerns negativ. „Thyssen-Krupp ist als Konglomerat ein Gemischtwarenladen. Sie müssen umdenken. Es darf keine Denkverbote geben. Wenn es günstige Zusammenschlüsse gibt, sollte man sie eingehen.“ Der Konzern müsse sich schlanker aufstellen und entflechten. Speich nennt Siemens dabei als ein Vorbild.

+++ Aktionärsschützer hat noch viele Fragen +++

Thomas Hechtfischer von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) weist daraufhin, dass es selten vor einer Hauptversammlung von Thyssen-Krupp so turbulent hergegangen ist. Außerdem hat er, ähnlich wie viele Kleinaktionäre im Raum, noch mehr Fragen zur Stahlfusion mit Tata. „Da gab es mir noch nicht ausreichend Informationen bisher“. Er kritisiert, der Konzern habe seine selbstgesteckten Ziele nicht erreicht. Auch, dass die Krupp-Stiftung als Großaktionär ihre Vorsitzende Ursula Gather ohne Votum der Aktionäre in den Aufsichtsrat entsendet, missfällt ihm. „Wir hätten Sie gerne gewählt, Frau Gather, aber es gibt immer noch das Entsenderecht, und das gefällt uns nicht. Vielleicht hätten Sie auch einfach darauf verzichten können?“ Selbst das grüne Licht, das das Ende seiner Redezeit signalisiert, kann Hechtfischer zunächst nicht bremsen.

+++ Redezeit für Aktionäre beginnt +++

Nach den Reden von Hiesinger und Lehner geht es nun zu den fünf Punkten der Tagesordnung. Alle Punkte können hierbei Gegenstand von Äußerungen und Fragen sein, erklärt Lehner im Vorfeld. „Mir liegen schon viele angemeldete Wortmeldungen vor, und deswegen sollte jeder seine Redezeit von zehn Minuten einhalten.“ Eine grüne Lampe am Rednerpult erinnert alle Fragesteller an ihre begrenzte Zeit. Die Aktionäre begrüßen diesen Vorschlag mit Applaus und lachen.

Es beginnt Daniel Vos von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SDK). „Ich freue mich, dass es so voll ist, dass das Interesse so groß ist. Das mag vielleicht auch an der aktuellen Lage liegen. Überlegungen zu strategischen Umbauten sind sinnvoll, Nachdenken ist an sich immer gut.“ Die Strategiediskussion, die Investor Cevian angestoßen hat, sieht er kritisch. „Ich denke, ob Konglomerat oder Aufspaltung, das sind Trenddebatten. Das ändert sich alle drei Jahre. Was jetzt richtig ist, sollte für jedes Unternehmen einzeln überlegt werden.“

+++ Ulrich Lehner spricht Hiesinger das Vertrauen aus +++

Der Aufsichtsratsvorsitzende ergreift das Wort im Ruhrcongress und lobt Heinrich Hiesinger: „Das war ein intensives Jahr. Sie haben einen Weg für die Zukunft aufgezeigt. Der Aufsichtsrat wird Sie dabei unterstützen.“ Hiesinger habe in seiner Rede sehr deutlich die Fortschritte und den weiteren Weg beschrieben. Ein umfassender Veränderungsprozess, wie ihn Thyssen-Krupp beschreite, sei nicht von heute auf morgen möglich. Auch der Aufsichtsrat schlage eine Dividende von 15 Cent vor.

Der Aufsichtsratschef von Thyssen-Krupp unterstützt den Kurs seines Vorstandsvorsitzenden. (Foto: dpa) Ulrich Lehner (rechts) und Heinrich Hiesinger in Bochum

+++ Schlussworte von Heinrich Hiesinger +++

„Natürlich wird Thyssen-Krupp mit der Gründung des Joint Ventures in der Stahlsparte anders aussehen. Aber erst schließen wir die Verhandlungen mit Tata erfolgreich ab. Und während das passiert, arbeiten alle im Konzern daran, unsere Ziele zu erreichen.“

+++ Turbulenzen bleiben bisher aus +++

Die Aktionäre verfolgen bisher ruhig die Ausführungen von Hiesinger. „Ich hoffe auf clevere Fragen der Aktionärsvertretungen“, sagt eine Kleinaktionärin im Ruhrcongress. „Fragen, auf die ich nicht gekommen wäre. Fragen, die mir genauere Informationen über die Pläne von Thyssen-Krupp liefern. In den Reden der Vorstände erfährt man eh nichts.“

+++ Hiesinger geht auf die Kritiker zu +++

Der Vorstandschef kündigt an, im Frühsommer die Ziele des Konzerns zu konkretisieren. „Wie genau wir das angehen, wird Teil unseres jährlichen Strategiedialogs von Vorstand und Aufsichtsrat im Mai sein“, sagte der Manager laut Redetext. Der Konzern werde nach der Gründung des Stahl-Joint-Ventures mit Tata Steel anders aussehen. „Entsprechend werden wir unser strategisches Zukunftsbild schärfen und auch unsere finanziellen Zielsetzungen anpassen.“ Er schloss nicht aus, weitere Geschäfte zu verkaufen. „Wir führen Thyssen-Krupp integriert, weil das zu messbaren Vorteilen führt. Das schließt jedoch Veränderungen in der Zusammensetzung des Unternehmen nicht aus: Vor sechs Jahren hatte Thyssen-Krupp acht Geschäftsbereiche, heute sind es fünf, mit Gründung des Joint Ventures werden es vier sein.“

+++ Bekenntnis zum Stahlgeschäft +++

„Wir glauben an eine Zukunft des Stahls“, sagt Hiesinger. „Deshalb bleiben wir gemeinsam mit Tata für sechs Jahre zu 50 Prozent an dem Unternehmen beteiligt. Bei einer positiven Entwicklung des Joint Ventures könnten wir auch vorher einen Börsengang einleiten.“ Eine starke Partnerschaft mit Tata sei die richtige Lösung für das europäische Stahlgeschäft des Konzerns.

Die größten Stahlproduzenten in Deutschland ESF Elbestahlwerke Feralpi Der Stahlproduzent aus dem sächsischen Riesa wurde 1992 gegründet und produziert unter anderem Stranggussknüppel, Betonstabstahl und Walzdraht. 2016 produzierte Feralpi eine Million Tonnen Stahl. Quelle: Wirtschaftsvereinigung Stahl Lech Stahlwerke 1970 wurde das Stahlwerk im bayrischen Meitingen gegründet. Das Unternehmen hat sich auf Betonstahl spezialisiert. Lech produzierte 2016 1,2 Millionen Tonnen Stahl. Georgsmarienhütte 1,3 Millionen Tonnen Stahl produzierte das Stahlwerk 2016. Georgsmarienhütte wurde 1856 in der gleichnamigen Stadt in Osnabrück gegründet. Das Unternehmen produziert Stabstahl, Halbzeug und Blankstahl. Riva Der italienische Stahlkonzern hat mehrere Werke in Deutschland. 1954 wurde das Unternehmen von den Brüdern Emilio und Adriano Riva in Mailand gegründet. 2016 produzierte Riva in Deutschland 1,8 Millionen Tonnen Stahl. Dillinger Hütte Das Hüttenwerk (Anlage zur Erzeug von Stahl und Eisen aus Erzen) mit Sitz im saarländischen Dillingen produzierte 2016 2,2 Millionen Tonnen Stahl. Das Unternehmen wurde bereits 1685 gegründet. Badische Stahlwerke Der Stahlhersteller wurde 1955 im baden-württembergischen Kehl gegründet und produziert hauptsächlich für die Bauindustrie. 2016 konnte das Unternehmen 2,4 Millionen Tonnen Stahl produzieren. Saarstahl 1989 wurde der Stahlproduzent im saarländischen Völklingen gegründet. 2016 produzierte er 2,5 Millionen Tonnen Stahl. Salzgitter Die Wurzeln der 1998 im niedersächsischen Salzgitter gegründeten Salzgitter AG gehen ins Jahr 1858 zurück. Rund sieben Millionen Tonnen Stahl produzierte das Unternehmen 2016. Arcelor-Mittal Der Konzern ging 2007 aus der Fusion der niederländischen Mittal und Arcelor aus Luxemburg hervor. Der Konzern hat mehrere Standorte in Deutschland und produzierte 2016 hierzulande 7,8 Millionen Tonnen Stahl. Thyssen-Krupp 1999 wurden die Ruhrgebietskonzerne Krupp-Hoesch und Thyssen zusammengelegt. Deutschlandweit ist das Unternehmen mit Sitz in Essen der größte Stahlproduzent. Allein 2016 fertigte er 12,1 Millionen Tonnen Stahl.

+++ Dividende bleibt stabil +++

Hiesinger: „Wir schlagen erneut eine Dividende von 15 Cent je Aktie vor. Sie berücksichtigt zum einen unsere finanzielle Situation. Gleichzeitig ist der Vorschlag Ausdruck einer starken, operativen Entwicklung und der klaren Erwartungen, dass sich diese im laufenden Geschäftsjahr fortsetzt und sich dann in deinem positivsten Jahresüberschuss niederschlägt.“ Ein Kleinaktionär ist davon enttäuscht. Er war zwar auch wegen der Infos zur Fusion hier. „Aber vor allem natürlich, um eine höhere Dividende zu erhalten und lecker zu frühstücken“, erklärt er und beißt in sein Brötchen. Jetzt muss er doch mit 15 Cent pro Aktie nach Hause gehen. „Das ist ja nicht besonders viel, wenn wir mal ehrlich sind.“ Hiesinger stellt den Aktionären immerhin eine höhere Ausschüttung in Aussicht. „Mittelfristig werden wir deutlich höhere Ergebnis-, Cash-, und Wertbeiträge erzielen, und damit wird auch wieder eine höhere Dividende möglich.“