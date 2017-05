In der Stahlsparte hinter der Konkurrenz

Mittlerweile erzielt der Konzern nach dem Verkauf der brasilianischen Hütte rund drei Viertel seiner Umsätze mit den Industriegütersparten. Die wollen Hiesinger und auch Kerkhoff in Zukunft weiter ausbauen. „Das ermöglicht uns, in Zukunft stabilere Ergebnisse zu erwirtschaften und profitabel zu wachsen“, sagte Hiesinger. So stieg der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) dank besserer Ergebnisse der Industriesparten aber auch beim Stahl um knapp ein Drittel auf 427 Millionen Euro.

Die größten Stahlhersteller der Welt Platz 1: Arcelor-Mittal Der mit Abstand größte Stahlproduzent der Welt ist Arcelor-Mittal. Der Konzern mit europäischen und indischen Wurzeln stellte 2015 gut 97 Millionen Tonnen Stahl her. Quelle: World Steel Association

Platz 2: Hesteel Group Der zweitgrößte Hersteller kommt aus China: Die Hebei Iron and Steel Group stellte 2015 rund 47,8 Millionen Tonnen Stahl her. Auch dieser Konzern ging aus einer Fusion hervor, die Unternehmen Tangsteel und Hansteel schlossen sich 2008 zusammen.

Platz 3: Nippon Steel & Sumitomo Metal Auf Platz drei abgerutscht ist der japanische Konzern Nippon Steel & Sumitomo Metal. Die beiden japanischen Hersteller hatten sich im Oktober 2012 zusammengeschlossen und kamen 2015 zusammen auf ein Produktionsvolumen von 46,3 Millionen Tonnen Stahl, knapp 3 Millionen weniger als im Vorjahr.

Platz 4: Posco Mit einer Produktion von rund 42 Millionen Tonnen Stahl ist Posco der viertgrößte Hersteller. Das Unternehmen ist der größte südkoreanische Anbieter und macht viele Geschäfte mit China.

Platz 5: Baosteel Group Auf Platz fünf folgt ein weiterer chinesischer Konzern: Baosteel Group. Das Unternehmen mit Sitz in Shanghai produzierte knapp 35 Millionen Tonnen Stahl. Schlagzeilen machte der Hersteller im Jahr 2000 mit seinem Börsengang, der damals in China Rekorde brach.

Platz 16: Thyssen-Krupp Im Vergleich zu Arcelor-Mittal, Hesteel & Co. ist Thyssen-Krupp ein Leichtgewicht. 2015 ging es für den größten deutschen Stahlproduzent mit einer Produktion von 17,3 Millionen Tonnen aber immerhin drei Plätze hinauf auf Rang 16. Ähnlich viel produziert der Konkurrent Gerdau aus Brasilien (17 Millionen Tonnen).

In der der Stahlsparte legte der Umsatz zwar deutlich zu, der operative Gewinn bewegte sich im ersten Halbjahr dagegen nur auf Vorjahresniveau. Damit schnitt Thyssen-Krupp deutlich schlechter ab als große Konkurrenten in dem Sektor wie der deutsche Salzgitter Konzern oder auch Arcelor-Mittal. Der weltgrößte Stahlkonzern konnte seinen Nettogewinn dank der deutlich erhöhten Stahlpreise auf knapp eine Milliarde US-Dollar im jüngsten Quartal erhöhen.

Thyssen-Krupp-Finanzchef Kerkhoff führte die schwache Verbesserung von Steel Europe einmal auf die stark gestiegenen Rohstoffkosten, insbesondere der Kokskohle zurück. Auch schließe Thyssen-Krupp viele länger laufende Verträge, eine Verbesserung der Ergebnisse werde sich daher erst zeitverzögert zeigen.

Der von IG Metall und Arbeitnehmern befürchtete massive Abbau von Arbeitsplätzen in der Stahlsparte als Folge eines neuen Sparprogramms wies Kerkhoff zurück: „Die genannten 4000 Stellen kommen definitiv nicht von unserer Seite“, sagte er. „Wir reden nur über Kosten.“ So will der Konzern im Stahlbereich in den kommenden drei Jahren rund eine halbe Milliarde Euro in der Stahlsparte einsparen. Bislang ist die Schließung zweier Anlagen zur Herstellung von Grobblech geplant.