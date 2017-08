Zukunft des Stahlgeschäfts ist weiter in der Schwebe

Läuft es gut, wirft das Stahlgeschäft zwar Milliarden ab. Doch wenn es wie zuletzt meistens eher schlecht läuft, summieren sich die Verluste in existenzbedrohende Höhen. Hiesinger will daher die krisenanfällige Sparte, die für rund ein Fünftel des Jahresumsatzes von 40 Milliarden Euro steht, aus der Bilanz tilgen. Dafür favorisiert er eine Fusion der Stahlgeschäfte mit dem indischen Wettbewerber Tata Steel Europe. Die Verhandlungen dauern schon fast zwei Jahre an. Bis Ende September soll nun endlich eine Entscheidung fallen, ob der Deal zustande kommt.

Am Donnerstag blieb Hiesinger aber erneut eine Antwort zum Stand der Verhandlungen schuldig. Er bekräftigte lediglich einmal mehr, dass die hohen Schwankungen der Werkstoffpreise von einem Quartal zum anderen einmal mehr zeigen würde, dass „Richtung unserer Strategischen Weiterentwicklung stimmt“, so Hiesinger. Zwischen den Zeilen heißt das – für Stahl sieht er bei Thyssen-Krupp keine Zukunft mehr. Er will stattdessen den Ausbau der Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäfte „stärken“ und vermehrt in Forschung und Entwicklung investieren.

Für den Fall, dass der Zusammenschluss der Stahlsparte mit Tata scheitert, prüft Thyssen-Krupp mögliche Alternativen. Denkbar wäre etwa ein Teilverkauf an Interessenten aus Asien oder Osteuropa oder ein Börsengang. So oder so: Betriebsrat und Gewerkschaft laufen gegen die Pläne von Hiesinger seit Monaten Sturm. Sie fürchten um den Verlust von Tausenden Arbeitsplätzen. In der Stahlsparte beschäftigt Thyssen-Krupp mehr als 27.000 Mitarbeiter. Die Arbeitnehmervertreter werfen Hiesinger „Bilanzkosmetik“ vor.

Konzernbetriebsratschef Wilhelm Segerath führt die Front gegen ein Ende des Stahls bei Thyssen-Krupp an. Anfang Juli forderte er den Vorstand auf, endlich für Klarheit zu sorgen, wie es nun weitergeht. „Es ist ein unerträglicher Zustand für die Beschäftigten“, sagte Segerath. „Die Unruhe ist groß. Die Mitarbeiter brauchen eine Perspektive.“