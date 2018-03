Toyota, Nissan und Co Japans Autoindustrie erfindet sich neu – und setzt auf Robotaxis

Seite 2 von 2: „Die Auto-Industrie ist in Aufruhr“

Eines ist allen japanischen Vorstößen gemein. Im Gegensatz zu den Angreifern aus dem Silicon Valley wollen sie nicht Geschäfte zerschlagen und die Platzhirsche verdrängen, sondern setzen auf Kooperation und Wachstum.

Nissan und Dena beispielsweise arbeiten eng mit Regierungen und Taxiunternehmen in Japan zusammen. „Wir sind nirgendwo auf Widerstand gestoßen“, meint Hiroshi Nakajima, Chef von Denas Mobilitätsdiensten. Ein Grund ist, dass es strenge Auflagen für den Personentransport verlangen. Das senkt die Angst, dass Privatfahrer das Geschäft zerstören.

Ein andere Grund ist, dass vielen Taxifirmen die Fahrer ausgehen. Sie sind im Schnitt schon über 60 Jahre alt, junge Japaner übernehmen diese Jobs kaum. Uber hat es daher schwer, auf dem japanischen Markt Fuß zu fassen.

Uber-Chef Dara Khosrowshahi war im Februar in Tokio, um bei der Regierung und Taxi-Unternehmen gute Stimmung für sein Ride-Sharing-Know-how zu machen. Er sagte der Wirtschaftszeitung Nikkei zwar, dass die Gespräche reichhaltig und die Taxi-Firmen offen seien. Aber einen Deal hat er noch nicht vorzuweisen.

Die Autofirmen wiederum behaupten, dass der geteilte automobile Kollektivverkehr der Zukunft ihren Absatz keineswegs schmälern müsse wie viele Experten erwarten. Die Robotertaxis würden „keinen negativen Einfluss auf den Verkauf haben, sondern sind komplementär“, meint der Chef der Mobilitätsdienste der Renault-Nissan-Allianz Ogi Redzic. „Wir bedienen eine bisher unbefriedigte Nachfrage“, behauptet er.

Das sind die Renditekönige der Autowelt Platz 10 - Hyundai - Ebit-Marge: 5,3 Prozent 1 von 10 Die Rendite der Koreaner hat in den ersten neun Monaten kräftig gelitten. 2,99 Milliarden Euro Gewinn bedeuten neun Prozent weniger als im Vorjahr. Das reicht allerdings immer noch für die Top Ten – allerdings nur, weil die französischen Konzerne Renault und PSA nicht in der Statistik auftauchen. Die Franzosen machten im dritten Quartal keine Ebit-Angaben. Quelle: EY, Stand: 1.-3. Quartal 2017 Platz 9 - Honda - Ebit-Marge: 5,4 Prozent 2 von 10 Die Japaner haben ihren Gewinn in den ersten drei Quartalen um neun Prozent auf 4,78 Milliarden Euro gesteigert. Bei der Marge hat Honda damit deutliche Fortschritte gemacht.

Platz 8 - FCA - Ebit-Marge: 5,7 Prozent 3 von 10 Die Italiener haben mit Jeep eine unschlagbare Gewinnmaschine im Konzern. Ein Plus von 22 Prozent in den ersten neun Monaten spricht eine deutliche Sprache. Der Gewinn von Fiat-Chrysler stieg auf 4,65 Milliarden Euro. Platz 7 - Nissan - Ebit-Marge: 5,7 Prozent 4 von 10 Anders als die Schwester Renault verläuft das Jahr für Nissan dürftig. Der Absatz stagniert, der Gewinn ist sogar um fünf Prozent auf 4,19 Milliarden Euro eingebrochen. Im Branchenvergleich ist das aber immer noch in Ordnung. Platz 6 - Volkswagen - Ebit-Marge: 6,2 Prozent 5 von 10 Der Schein trügt. Die Marge des VW-Konzerns fällt im Vergleich mit der Konkurrenz zwar gut aus – doch das geht vor allem auf die Kappe der Premiummarken Audi und Porsche. Die Kernmarke VW erwirtschaftet bestenfalls unterdurchschnittliche Renditen. Dank überwundener Dieselkrise steigt der Gewinn in den ersten neun Monaten trotzdem um satte 23 Prozent auf 10,64 Milliarden Euro. Platz 5 - Toyota - Ebit-Marge: 7,1 Prozent 6 von 10 Für den erfolgsverwöhnten Branchenprimus lief das Jahr bislang durchwachsen – vor allem, weil die Japaner großen Wert auf ihre Profitabilität legen. Der Gewinn sank aber um acht Prozent auf 12,34 Milliarden Euro. Das ist allerdings in absoluten Zahlen immer noch der höchste Gewinn in der Industrie. Platz 4 - General Motors - Ebit-Marge: 7,5 Prozent 7 von 10 Mary Barra regiert beim US-Autobauer mit eiserner Hand – und richtet ihn gnadenlos auf Effizienz aus. Wegen Verlusten aus dem Opel-Verkauf sank der Gewinn in den ersten neun Monaten damit um sechs Prozent auf 7,27 Milliarden Euro.

Senioren zum Beispiel, die ihre Führerscheine abgeben, oder Kinder, die bisher noch gar keine Autokunden sind. Auch an Pendler denken die Pioniere, die sich vielleicht lieber chauffieren lassen als in vollen Bahnen zu stehen.

Außerdem müssten die Vehikel der Mobilitätsdienste deutlich öfter gewartet und ersetzt werden, da sie nicht herumstehen, sondern mit Fahrleistungen von 300 bis 400 Kilometern pro Tag schneller verschleißen als Privat-Pkws.

Doch für Toyota greift diese Rechnung offenbar zu kurz. „Die Industrie ist momentan in Aufruhr“, sagt Simon Humphries, der neue Design-Chef von Toyota und Lexus. Alle Hersteller entwickelten autonome, vernetzte und elektrischen Autos.

Doch niemand wisse, wie das Geschäft der Zukunft aussehen soll. „Aber wir haben eine recht gute Vorstellung, was wir tun werden“, so Humphries: einen Spagat zwischen neuer Massenmobilität und individuellem Besitz an zielgerichteten Spaß- oder Nutzwagen.

Auf der einen Seite sieht Toyota die Zukunft in Mobilitätsdiensten. Auf der CES stellte Konzernchef Toyoda das Konzept e-Palette vor. Modulare, kastenförmige autonome Elektrofahrzeuge können dabei Bus, Büro oder Lastwagen werden. Sie bilden das Rückgrat für eine neue Mobilitätsplattform bilden.

In diesem Bereich könnten die Autobauer auf einen ähnlichen Rang zurückfallen wie Firmen wie Siemens oder Hitachi bei Zügen haben, meint Humphries: Sie liefern die Wagen. Das Branding – möglicherweise mit angepassten Aufbau, übernimmt der Mobilitätsanbieter. Das kann Toyota sein, muss aber nicht.

Für die Autohersteller sieht Humphries darin Risiko und Chance zugleich. „Der Warencharakter könnte größer werden, aber auf der anderen Seite der Medaille können Autos stehen, die weit spezifischer sind als bisher“, sagt Toyotas Designchef.

Bisher seien die meisten Autos ein Kompromiss zwischen Nutzwert, Geld und Leidenschaft. In der Zukunft würden sich Kunden Autos kaufen, die ihr Herz ansprechen. Der Nutzwer-Aspekt werde möglicherweise verschwinden, warnt Humphries.

Eine Folge ist für den Briten ist der derzeitige Megatrend in der Autowelt, die Diversifizierung der Stile. „Alle Hersteller versuchen, ihr Gebiet abzustecken.“ Selbst große Hersteller versuchten, ihre Nische zu definieren, um in der Zukunft eine klarere Marke anzubieten.

Toyota denkt beispielsweise darüber nach, im weiteren Sinne Mobilität herzustellen, erklärt Humphries. „Es muss kein Auto, sondern kann auch ein Roboteranzug sein“. Eine Robotersparte hat Toyota schließlich schon.

Nur eines hält Humphries für sicher. Viel Zeit haben die Hersteller nicht mehr, sich auf die Zukunft vorzubereiten. „Alles beginnt viel schneller zu passieren, als viele vor zwei bis drei Jahren angenommen haben.“