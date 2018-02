Treibhausgase CO2-Flottenwert bei Daimler leicht gestiegen

Der CO2-Ausstoß von Daimler-Fahrzeugen ist im vergangenen Jahr wieder angestiegen. Das dürfte vor allem an den Kundenwünschen liegen.

Der Stuttgarter Autobauer hat im vergangenen Jahr deutlich mehr schwere SUVs verkauft als 2016. (Foto: dpa) Daimler

StuttgartDer Trend zu größeren, stärker motorisierten und besser ausgestatteten Autos wirkt sich bei Daimler auch auf die CO2-Flottenwerte aus. Während die in Europa verkauften Wagen von Mercedes-Benz Cars 2015 und 2016 im Schnitt auf einen Ausstoß von 123 Gramm des klimaschädlichen Kohlendioxids (CO2) pro gefahrenen Kilometer kamen, stieg der Wert im Jahr 2017 leicht auf 125 Gramm an. Dies geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Geschäftsbericht hervor. Als Grund wird dort eine „Absatzverschiebung in Richtung hochwertiger ausgestatteter Fahrzeuge“ angegeben.

Daimler hatte im vergangenen Jahr unter anderem deutlich mehr schwere und tendenziell mehr CO2 ausstoßende SUVs verkauft als im Jahr davor. In der kompakten A- und B-Klasse hingegen, die in den Jahren zuvor teils stark zugelegt hatten, gingen die Verkaufszahlen etwas zurück.

Derzeit gilt für die Hersteller noch ein Flottengrenzwert von 130 Gramm CO2 pro Kilometer im Schnitt aller neu zugelassenen Autos. Ab 2021 greift dann allgemein das Ziel von 95 Gramm. Hersteller größerer Autos – wie Daimler – dürfen aber auch etwas darüber liegen.