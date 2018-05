 Triebwerksbauer: Rolls-Royce will Jahresziel trotz Problemen erreichen

Der Triebwerksbauer Rolls-Royce hält an seinem Gewinnziel fest. Auch die Schwierigkeiten beim Bau der Trent-1000-Turbinen ändere daran nichts.

Die Turbinen müssen häufiger gewartet werden, als ursprünglich gedacht. Rolls-Royce kommt nach eigenen Angaben beim Aufbau neuer Werkstätten voran, um die Wartung schneller durchführen zu können. (Foto: Reuters) Rolls Royce

LondonDer Triebwerksbauer Rolls-Royce hält trotz der Probleme bei den Trent-1000-Turbinen an seinem Gewinnziel fest. Grundsätzlich sei das Unternehmen gut in das laufende Geschäftsjahr gestartet, teilte der britische Konzern am Donnerstag mit. Daher werde 2018 weiterhin ein operativer Gewinn zwischen 300 und 500 Millionen Pfund erwartet. 2017 hatte Rolls-Royce hier 317 Millionen Pfund verdient.

Probleme bereitet dem Konzern das Triebwerk Trent 1000, das häufiger als ursprünglich gedacht gewartet werden muss. Rolls-Royce kommt nach eigenen Angaben beim Aufbau neuer Werkstätten voran, um die Turbinen dadurch schneller an Kunden wieder zurückgeben zu können. Das Trent 1000 ist im Boeing 787 Dreamliner verbaut.

