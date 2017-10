Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Volkswagen Die Volkswagen Kernmarke VW Pkw steigert die Absatzzahlen des Unternehmens. (Foto: dpa)

WolfsburgDie wichtige Volkswagen-Kernmarke VW Pkw hat ihr Absatzplus im September weiter ausgebaut. Volkswagen lieferte im vergangenen Monat weltweit 593.700 Autos an die Kunden aus und damit 8,4 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie das Unternehmen am Freitag in Wolfsburg mitteilte. Nach neun Monaten beträgt das Absatzplus bei VW nun weltweit 2,7 Prozent.

Wie schon bekannt lief es für die Wolfsburger im September besonders in den USA besser. Im vergangenen Jahr hatte die Affäre um manipulierte Diesel-Abgastests noch das Geschäft belastet.

Auch in Südamerika und Osteuropa gab es nach zuletzt schwierigen Marktverhältnissen einen deutlichen Aufschwung. In Deutschland indes gingen die Verkäufe nach wie vor zurück, diesmal um 8,8 Prozent.

„Auch im Heimatmarkt Deutschland zeichnet sich ein kräftiger Aufwärtstrend ab, die aktuellen Bestellungen liegen deutlich über dem Vorjahresmonat“, sagte Markenvertriebschef Jürgen Stackmann. Dabei dürfte dem Unternehmen der Umstiegs-Rabatt für ältere Dieselfahrzeuge zugute kommen.