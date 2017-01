Deutsche Autobauer raten Trump von Handelshemmnissen ab

Wie Matthias Wissmann vom Herstellerverband VDA am Montag in Detroit sagte, setzt die Autobranche darauf, dass ihr der künftige US-Präsident Donald Trump keine Handelshemmnisse aufbürdet. Zusammenarbeit und offene Märkte, freier Handel und Direktinvestitionen seien zwei Seiten einer Medaille. Er hob die Bedeutung der deutschen Autobauer und ihrer Zulieferer für die amerikanische Wirtschaft hervor. Deutsche Hersteller hätten in den vergangenen sieben Jahren die Produktion in den USA auf 850.000 Einheiten vervierfacht. Jedes zweite deutsche Auto aus US-Produktion werde exportiert.

In der Automobilindustrie ist die Produktion zwischen Ländern und Regionen eng verzahnt. Handelshemmnisse würden dies behindern. „Und es wäre sicher auch klug, die Zollfreiheit des Nafta-Raums nicht infrage zu stellen“, betonte Wissmann. Er vermied damit eine direkte Kritik an Trumps Androhung von Strafzöllen bei Fahrzeug-Importen aus Mexiko in die USA. Der Republikaner hat mehrfach Unternehmen dafür angegriffen, dass sie Fabriken in Mexiko betreiben, vor allem die heimischen Autobauer General Motors und Ford. Letzterer knickte ein und investiert jetzt in einen US-Standort statt in ein neues Werk in Mexiko. Der italienisch-amerikanische Hersteller Fiat Chrysler kündigte Milliardeninvestitionen in Ohio und Michigan an. Zuletzt attackierte Trump auch den japanischen Hersteller Toyota und drohte diesem ebenso mit hohen Strafzöllen. Deutsche Autobauer hat er bisher nicht im Visier.

Für die weitere Entwicklung der US-Nachfrage zeigte sich der VDA verhalten optimistisch. Der Absatz an Pkw und Light Trucks werde 2017 wohl auf einem ähnlich hohen Niveau liegen wie 2016: Rund 17,5 Millionen Fahrzeugen kam zuletzt neu auf die Straßen. Autoexperte Wolfgang Bernhart von der Beratungsfirma Roland Berger sagte mit Blick auf Trumps angekündigte Infrastrukturprogramme: „In den USA werden wir sicherlich einen kurzfristigen Nachfrageeffekt haben. Ob das langfristig anhält, sei dahin gestellt.“