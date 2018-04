Truck & Bus Bis zu 7 Milliarden Euro – VW plant Mega-Börsengang für die Lkw-Sparte

Mit einem Börsengang der Lkw-Sparte könnte Volkswagen bis zu sieben Milliarden Euro einnehmen. Das wäre der größte IPO seit über 20 Jahren.

Die LKW-Sparte von VW soll im kommenden Jahr an die Börse. Dazu gehört auch der Hersteller MAN. (Foto: dpa) Lastwagen der Marken VW und MAN

HamburgDer Volkswagen-Konzern will laut einem Bericht des „Spiegel“ bei einem möglichen Börsengang seiner Lkw-Sparte Truck & Bus bis zu sieben Milliarden Euro erlösen. Dafür plane der weltgrößte Autobauer den Verkauf von bis zu einem Viertel der Anteile, schrieb die Zeitschrift ohne Nennung von Quellen.

Das wäre der zweitgrößte Börsengang der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Spitzenreiter ist bisher die Deutsche Telekom, die 1996 umgerechnet etwa 10 Milliarden Euro einnahm. Auf Platz zwei liegt bisher die Deutsche Post im Jahr 2000 mit 5,5 Milliarden Euro. Den größten Börsengang der vergangenen Jahre legte in diesem März die Siemens-Medizintechniksparte Healthineers mit einem Volumen von 4,65 Milliarden Euro hin.

VW hatte bereits am Vorabend mitgeteilt, das Geschäft in eine Aktiengesellschaft umwandeln zu wollen, um es „kapitalmarktfähig“ zu machen. Eine Sprecherin von VW Truck & Bus wollte den Bericht nicht kommentieren und verwies auf die Mitteilungen des Unternehmens vom Vorabend.

Laut VW-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch will der Konzern die Mehrheit an dem Gebilde aus den Marken MAN, Scania und der brasilianischen VW-Nutzfahrzeugtochter auch im Fall eines Börsengangs behalten. Beschlossen sei dieser aber noch nicht.

2017 verkaufte Truck & Bus insgesamt 205.000 Nutzfahrzeuge, fast 12 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Umsatz wuchs um gut 12 Prozent auf 23,9 Milliarden Euro, das operative Ergebnis kletterte vor Sondereinflüssen um mehr als ein Viertel auf 1,7 Milliarden Euro.

Abspaltungen des Lkw-Geschäfts sind derzeit in Mode. Auch Daimler arbeitet daran, die Sparte zu verselbstständigen, um sie letztlich womöglich an die Börse bringen zu können. Auch die Stuttgarter wollen die Mehrheit an dem Geschäft behalten, sollte es an die Börse gehen.