Porsche Cayenne Das Zulassungsverbot hat für Diskussionen und Häme im Netz gesorgt. (Foto: dpa)

Wer Porsche fährt, hat es nicht leicht. Nicht genug, dass europaweit 22.000 bereits ausgelieferte Fahrzeuge des Cayenne 3 Liter TDI zurückgerufen wurden: Nun machen sich Twitter-Nutzer auch noch über die – ihrer Meinung nach – typischen Eigenschaften von Porschefahrern lustig.

Dabei bringt so ein Zulassungsverbot für einen Porschefahrer ja auch so schon einige Probleme mit sich.

Berlin, München, Hamburg? In welchen Städten wohnen Porsche-Cayenne-Fahrer eigentlich?

In gut betuchten Stadtteilen also... Und aus welchem Supermarkt werden die Wocheneinkäufe in die Kofferräume verladen?

Manch einer freut sich aber auch über das Verbot – das kann unterschiedliche Gründe haben.

Na dann – Kopf hoch, liebe Porsche-Fahrer und ab in den Drittwagen.