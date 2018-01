Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

111 Milliarden Dollar für Mobilitätsdienste

Selbstfahrende Fahrzeuge könnten nicht nur Menschen, sondern auch Pakete oder Lebensmittel transportieren. Im Jahr 2050 werden mit Mobilitätsdiensten jährlich sieben Billionen Dollar umgesetzt, prognostizierte das IT-Unternehmen Intel zuletzt in einer Studie. Der Markt für Mobilität wäre damit deutlich größer als der Markt für Autos. Viele wollen sich bereits heute einen Anteil an diesem Umsatz sichern: 111 Milliarden Dollar sind allein seit dem Jahr 2010 in Mobilitätsunternehmen geflossen, hat die Unternehmensberatung McKinsey ausgerechnet.

Nur sechs Prozent der Investitionen in die neuen Mobilitätsdienste kommen von den Autoherstellern oder Zulieferern. Die größten Investoren sind Risikokapitalgeber (50 Prozent), Hardwarehersteller (25 Prozent) und Softwareunternehmen (19 Prozent). Sie alle haben es auf den Mobilitätsmarkt abgesehen, der momentan vor allem von den Autoherstellern bedient wird.

In den USA wird der Streit um die Straße besonders leidenschaftlich geführt. Über Twitter lieferte sich Tesla-Chef Elon Musk kurz vor Weihnachten eine heftige Auseinandersetzung mit einem Mobilitätsexperten, der Musks Vision der individuellen Mobilität als elitäres Projekt bezeichnet hatte. Ein Idiot sei dieser Experte, teilte Musk aus. Die Vorstellung der Mobilität der Zukunft ist im Silicon Valley vor allem durch die automobile Gegenwart in den USA geprägt. U-Bahnen hält man dort für eine Idee aus längst vergangenen Zeiten.

Selbst in den Megametropolen ist das Auto nach wie vor das dominierende Verkehrsmittel, der öffentliche Personennahverkehr ist meist schlecht ausgebaut. Das selbstfahrende Auto, das hocheffizient Menschen von A nach B bringt, scheint hier die logische Antwort. Um das Multimilliardengeschäft auf der Straße ist im Silicon Valley längst ein kalter Krieg entbrannt, der hin und wieder in heißen Konflikten gipfelt.

Im Jahr 2017 zog Google gegen Uber vor Gericht. Der Fahrdienst habe sich illegal Zugriff auf entscheidende Technologien für das selbstfahrende Auto verschafft, so der Vorwurf in der Klage. Nun drohen dem Fahrdienst Strafzahlungen von 1,86 Milliarden Dollar. Der Prozess belegt, mit welch harten Bandagen um die Technologie für das selbstfahrende Auto gerungen wird. Neben den Milliardenriesen Uber und Google mischen Hunderte Start-ups im Kampf um Innovationen mit.

Wer in diesem Haifischbecken überleben will, braucht einen langen finanziellen Atem. Denn schnelles Wachstum und Marktanteile sind so teuer, dass selbst Autokonzerne den ganz großen Einstieg noch nicht wagen. Allein Uber fuhr im abgelaufenen dritten Quartal einen Verlust von 1,46 Milliarden Dollar ein, nachdem das Minus bereits zuvor 1,06 Milliarden Dollar betragen hatte. Der Wert von Uber ist innerhalb des Jahres von 68 Milliarden auf 48 Milliarden Dollar abgesackt.

Auf den US-Straßen sind die Mobilitätsdienste längst mehr als nur Experimente. Neben Uber hat auch der Fahrdienst Lyft schon nennenswerte Anteile und gewinnt immer neue Investoren. Der Uber-Rivale aus San Francisco verbündete sich zuletzt mit der Google-Mutter Alphabet. Im Oktober stieg der Suchmaschinenriese über seine Investmentfirma CapitalG mit einer Milliarde Dollar bei Lyft ein. Inzwischen wurde die Summe auf 1,5 Milliarden Dollar erhöht. Die Bewertung von Lyft liegt damit inzwischen bei 11,5 Milliarden Dollar. Während die klassischen Autohersteller im Wert stagnieren, legen die Mobilitätsdienste zu. Die Warnungen von Autoveteran Lutz verhallen in Detroit deswegen nicht ungehört.