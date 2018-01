Die Strategie der Deutschen: Zwei Schritte vor, einer zurück

Viele Mobilitätsdienste sind hierzulande in der Hand der großen Autohersteller oder Zulieferer. Die bekanntesten sind der Taxivermittler Mytaxi (Daimler) sowie die Carsharing-Dienste Car2go (Daimler) und DriveNow (BMW). Doch auch hier halten sich hartnäckig Gerüchte, dass die deutschen Carsharing-Dienste wegen anhaltender Verluste fusioniert werden könnten.

Während der Wettbewerb auf der Straße international rau ist, profitieren die deutschen Autokonzerne in der Heimat von der Rückendeckung durch die Politik: Die Gesetzgebung bremst internationale Dienste wie UberPool aus, und nur die deutschen Autobauer können mit Ausnahmegenehmigungen eigene Transportdienste starten. In Hamburg will VW unter der Mobilitätsmarke Moia in den nächsten Jahren 1500 Elektrotransporter auf die Straßen bringen, die ein Prozent des Verkehrs in der Hansestadt ausmachen sollen. Daimler kooperiert in Stuttgart und Berlin mit den öffentlichen Nahverkehrsanbietern, um eigene Fahrdienste auf die Straße zu bringen.

Die Technologie kaufen die Deutschen vor allem international ein: BMW kooperiert mit dem israelischen Sensorenhersteller Mobileye und Intel, um selbstfahrende Autos zu entwickeln. Daimler ist derzeit auf großer Einkaufstour und übernahm neben dem französischen Fahrdienst Chauffeur Privé zuletzt auch das US-Technologieunternehmen Via. Gemeinsam haben die Hersteller BMW, Daimler und Volvo außerdem den Kartendienst Here übernommen.

Mitunter zeigen die Deutschen aber auch, dass sie zu großen finanziellen Abenteuern noch nicht bereit sind. Mitte 2016 investierte VW rund 300 Millionen Euro in den israelischen Uber-Rivalen Gett. Bei der jüngsten Finanzierungsrunde, mit der Gett international expandieren wollte, machte VW einen Rückzieher. Auch die Mobilitätssparte Moia will man entgegen erster Ankündigungen lieber nicht zur 13. Konzernmarke machen. Die Angst, Milliarden in den Sand zu setzen, ist spürbar. Die Strategie der Deutschen gleicht dem Pilgerschritt beim Tanz: Zwei Schritte vor, einer zurück.

Es gibt Weltregionen, in denen Investitionen in den neuen Milliardenmarkt der Mobilität radikaler vorangetrieben werden. Zuletzt ließ ein Investment in China die internationale Konkurrenz aufhorchen. Kurz vor dem Jahresabschluss verkündete der chinesische Uber-Rivale Didi Chuxing, dass man für die internationale Expansion eine Kapitalspritze von vier Milliarden US Dollar eingesammelt habe. Mittlerweile wird der chinesische Mobilitätsdienst auf 50 Milliarden Dollar geschätzt – und ist damit etwa halb so viel wert wie BMW.

Zu den Investoren zählen neben den chinesischen Techgiganten Tencent und Alibaba auch der amerikanische Konzern Apple. Insgesamt werden die Barreserven des fünf Jahre alten chinesischen Mobilitätsdiensts auf zwölf Milliarden Dollar geschätzt. Mit dieser Kriegskasse haben die Chinesen bereits den US-Rivalen Uber aus dem Heimatmarkt verdrängt, nun will man die Konkurrenz weltweit das Fürchten lehren. „Der heimische Markt für Didi ist schon konsolidiert und relativ reif. Deswegen müssen sie nun international expandieren“, sagt Will Tao von der Marktforschungsfirma iResearch.