Kaum relevante Start-ups in Europa

Die US-Autoriesen wissen, dass sie ihre Kräfte nun konzentrieren müssen, um zu überleben. Längst wird der radikale Wandel im Tagesgeschäft sichtbar. Den Verkauf von Opel und den faktischen Rückzug aus Europa begründete GM-Chefin Mary Barra damit, dass man sich radikaler auf das Zukunftsgeschäft ausrichten wolle. Ford-Chef Mark Fields musste auf Druck der Investoren gleich seinen Hut nehmen, sein Nachfolger James Hackett hat einen radikalen Strategieschwenk angekündigt. „Wir müssen akzeptieren, dass die Tugenden, die uns im letzten Jahrhundert Erfolg brachten, keine Garantie für künftigen Erfolg sind“, ließ er zum Amtsantritt mitteilen.

Die US-Autoriesen aus Detroit wissen, dass sie dem Silicon Valley nicht offen die Stirn bieten können. Während die Technologiekonzerne mit Milliarden Dollar Risikokapital hantieren, müssen die Autokonzerne konservativer wirtschaften. Mitunter setzt man sich darum auch über alte Rivalitäten hinweg. GM hat den eigenen Dienst Maven gegründet, sich mit 500 Millionen Dollar am Fahrdienst Lyft beteiligt und bietet Fahrern die Fahrzeuge zum Vorteilspreis. Ford testet gemeinsam mit Uber autonome Fahrzeuge auf den Straßen von Pittsburgh, kooperiert aber auch mit Lyft. Welche Rolle die Autoriesen in der neuen Mobilitätswelt einnehmen werden, scheint unklar. Doch man hofft zu überleben.

In Europa ist man dagegen guter Hoffnung, dass der Wandel sich weniger radikal vollziehen wird als in den USA. Den Autokonzernen hilft dabei vor allem die Politik der Europäischen Union, die neuen Mobilitätsdiensten klare Grenzen setzt – vor allem weil Mobilität durch die nationale Gesetzgebung geregelt wird. Damit ist Europa für neue Dienste trotz seiner Kaufkraft ein extrem schwieriger Markt. Der öffentliche Personennahverkehr ist gut ausgebaut, die regulatorischen Hürden sind hoch.

Zuletzt wurde Uber vom Europäischen Gerichtshof in einem Urteil als Taxidienst eingestuft, was die expansionsorientierten Amerikaner dazu zwingt, in jedem Mitgliedstaat ein juristisch wasserdichtes Geschäftsmodell zu entwickeln. Die Taxiunternehmen jubelten, die Start-up-Branche schüttelte mit dem Kopf. Denn mit dem Urteil hat das Gericht auch entschieden, dass wohl kein europäischer Mobilitätsdienst auf dem Heimatmarkt schnell auf internationales Niveau wachsen wird.

Dabei ist Europas Mobilitätsmarkt heute schon äußerst kleinteilig organisiert. Den Autoriesen fällt es mit der Rückendeckung der Politik leichter, ihren Heimatmarkt zu verteidigen. International relevante Start-ups gibt es kaum. Einzig der Mitfahrdienst Blablacar aus Frankreich schafft es in den Kreis der „Einhörner“ mit einer Bewertung von mehr als einer Milliarde Dollar.

Doch auch in Frankreich sind die lokalen Autokonzerne PSA und Renault mit ihren Investments in Mobilitätsdienste eher kleinteilig unterwegs. Das eigene Elektro-Carsharing Multicity in Berlin hat PSA dieses Jahr eingestellt. Stattdessen soll nun die Mobilitätsmarke Free2Move den Zukunftsmarkt besetzen. Große Gewinne erwartet PSA-Chef Tavares anfangs nicht. Im europäischen Vergleich steht Frankreich bei neuen Mobilitätsdiensten auch noch gut da: Neben Blablacar kommt auch der private Autovermieter Drivy aus Frankreich und beherrscht sein Segment.

In Deutschland sieht es düsterer aus: Von den 111 Milliarden Dollar, die seit 2010 in Mobilitätsdienste investiert wurden, flossen nur 1,1 Milliarden nach Deutschland, haben die Unternehmensberater von McKinsey errechnet. Sogar Singapur und Indien konnten mehr Investorengelder einsammeln.