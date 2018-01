„Wir sind schneller als Uber“

So hat Didi über die Jahre schon in andere internationale Mobilitätsplattformen investiert: 2015 beteiligte sich Didi am amerikanischen Uber-Rivalen Lyft und am indischen Dienst Ola. 2016 stiegen die Chinesen beim südostasiatischen Dienst Grab ein. Selbst kleine Märkte fürchten die Chinesen nicht: Auch in das estnische Taxify und das brasilianische 99 haben sie investiert. Das internationale Netz bauen sie damit sukzessive auf.

Schon heute kommt Didi auf 450 Millionen Nutzer in 400 Städten. Deren Daten würden keinen strengeren Regulierungen unterliegen und können vom Unternehmen ungehindert verarbeitet und genutzt werden, um die Optimierung der künstlichen Intelligenz voranzutreiben. Bei der Entwicklung des selbstfahrenden Autos habe Didi zwar Nachholbedarf, meint Will Tao. Doch die Chancen, bald gleichzuziehen, stünden gut. In Mountain View, Kalifornien, haben die Chinesen zuletzt ein Forschungslabor eröffnet.

Dass Didi sich vor allem auf die benachbarten Wachstumsmärkte konzentriert, ist kein Zufall. In den weitgehend gering regulierten Märkten Südasiens können sie ihr Wachstum radikaler vorantreiben. An Geld mangelt es nicht: Allein dieses Jahr sammelte der indische Dienst Ola rund 1,1 Milliarden US-Dollar vom chinesischen Techunternehmen Tencent und dem japanischen Telekommunikationskonzern Softbank ein. Derzeit laufen noch Gespräche über eine Finanzierungsrunde, die dem Unternehmen eine weitere Milliarde bescheren könnte.

Der indonesische Konkurrent Go-Jek, rund drei Milliarden US-Dollar schwer, schloss dieses Jahr eine Finanzierungsrunde von rund 1,2 Milliarden Dollar ab. Daran beteiligten sich unter anderem die chinesischen Internetkonzerne JD.com und Tencent. Geld, dass das Vorzeige-Start-up aus Südostasien für seine erste Auslandsexpansion nutzen will.

Ein Gewinner ist auf dem indischen Markt noch nicht auszumachen: In Indien teilen sich Uber und Rivale den Markt fast 50:50 untereinander auf, wobei Ola immerhin bereits in deutlich mehr Städten vertreten ist. In Südostasien fährt Uber den lokalen Konkurrenten hinterher. So haben die Amerikaner laut dem Analyseunternehmen App Annie weniger Nutzer als Grab.

Von Profitabilität sind jedoch alle Unternehmen weit entfernt. Doch sie rechnen damit, dass der Markt der Mobilität weit mehr umfassen wird als den Personentransport: Der Kampf der Taxi-Apps in Indien und Südostasien hat längst den gesamten Alltag erfasst. Erst diese Woche schnappte sich der lokale Uber-Rivale Ola in Indien den Essenslieferdienst Foodpanda, eine Tochter des deutschen E-Commerce-Unternehmens Delivery Hero. Mit dem Deal verpflichtete sich Ola, 200 Millionen Dollar in Foodpanda zu investieren. Auch Uber bietet in Indien und Südostasien mittlerweile Essenslieferungen an. Die Unternehmen versuchen außerdem, sich als Bezahldienstleister zu etablieren.

Vorbild könnte die Taxi-App Go-Jek aus Indonesien sein. Das mit rund drei Milliarden US-Dollar bewertete Start-up ist längst mehr als nur ein digitaler Fahrdienstleister. Über die Plattform Go-Life können Kunden sogar schon Frisöre und Handwerker ordern oder Dienstleistungen bezahlen. „Wir haben großen Respekt vor Uber“, sagt Go-Jek-Gründer Nadiem Makarim. „Aber wir sind innovativer als sie. Wir bewegen uns einfach schneller.“ Selbst revolutionäre Unternehmen wie Uber scheinen angesichts der asiatischen Beweglichkeit überfordert. Die Mobilitätsdienste der klassischen Autohersteller sind hier noch gar nicht vertreten.

Viel Zeit bleibt ihnen nicht mehr. In 20 Jahren, sagt Autoveteran Bob Lutz, werde der Umbruch abgeschlossen sein. In seiner Vision der Mobilität dürfte der klassischen Autoindustrie dann nur noch die Rolle des Hardwarelieferanten bleiben. Die ersten Signale für den Umbruch waren 2017 kaum zu übersehen.