 Übernahme des Autobahnbetreibers Abertis: Hochtief und Atlantia vermeiden den Bieterkampf

Hochtief und Atlantia wollen bei der Übernahme des spanischen Autobahnbetreibers Abertis gemeinsame Sache machen – die Börse jubelt.

Dass Atlantia und ACS Gespräche über Abertis kamen an der Börse gut an. (Foto: Reuters) Abertis

MadridEs sollte die Bieterschlacht des Jahres werden: Der deutsche Baukonzern Hochtief hatte im vergangenen Oktober 18,6 Milliarden Euro für den spanischen Autobahnbetreiber Abertis geboten. Die Tochter der spanischen ACS hat damit das Gebot der italienischen Atlantia von 16,3 Milliarden übertrumpft. Die Italiener reagierten prompt und kündigten an, ihre Offerte erhöhen zu wollen, sollte Hochtief grünes Licht von der spanischen Börsenaufsicht bekommen.

Noch ist dieses Licht nicht da – und so nutzen die Unternehmen den verbleibenden Spielraum, um auszuloten, ob sich eine teure Bieterschlacht nicht vermeiden lässt. Beide Konzerne bestätigten heute morgen, miteinander über Abertis zu verhandeln. Sie bestätigten damit einen Bericht der spanischen Wirtschaftszeitung Expansion, die von den Gesprächen berichtet hatte, die als Ziel die Aufspaltung von Abertis haben. Die Konzerne betonten aber, dass sie sich bislang noch nicht geeinigt hatten.

Den Investoren war das egal – der Kurs von Atlantia sprang zwischenzeitlich um sechs und der von ACS um zehn Prozent in die Höhe. Die Papiere von Abertis gaben dagegen knapp vier Prozent nach. „Die Börse hält die Gespräche für vielversprechend“, urteilte Analyst Ángel Pérez, Analyst der spanischen Investmentbank Renta 4. „Sowohl ACS als auch Atlantia würden von einem Deal profitieren, wenn sie einen Bieterkampf und ausufernde Preise vermeiden.“

Das sind Europas größte Baukonzerne Platz 9 Koninklijke Bam Groep (Niederlande) – 6,98 Milliarden Euro Umsatz Das Unternehmen aus dem niederländischen Bunnik bei Utrecht ist europaweit tätig und hat rund 19.500 Mitarbeiter. Platz 7 Balfour Beatty (Großbritannien) - 10,6 Milliarden Euro Umsatz Bereits seit 1909 sind die traditionsreichen Briten im Baugeschäft tätig und gehören zu den Platzhirschen in Europa. Die Londoner beschäftigen europaweit rund 30.000 Mitarbeiter. Platz 8 Ferrovial (Spanien) – 10,76 Milliarden Euro Umsatz Das Unternehmen aus Madrid baut und betreibt auch Autobahnen und Flughäfen. Der Konzern errichtete unter anderem das Guggenheim-Museum in Bilbao. Platz 6 Strabag (Österreich) – 12,4 Milliarden Euro Umsatz Aus Wien in die Welt: Die Österreicher haben vor allem in Osteuropa expandiert. Seit 2014 konnte der Konzern den zuvor stark abgerutschten Umsatz stabilisieren. Platz 5 Eiffage (Frankreich) – 14,31 Milliarden Euro Umsatz Neben einigen TGV-Trassen gehört auch die Erweiterung des EU-Parlaments zu den großen Projekten des Konzerns. In Deutschland sind rund 3000 Eiffage-Mitarbeiter beschäftigt. Platz 4 Skanska (Schweden) - 15,35 Milliarden Euro Umsatz Kaum eine Straße, ein Kraftwerk oder Bürogebäude in Schweden ist ohne Beteiligung des skandinavischen Bauriesen entstanden. Auch international sind die Schweden aus Solna mittlerweile breit aufgestellt. Platz 3 Bouygues (Frankreich) - 31,77 Milliarden Euro Umsatz Neben Immobilien und dem Straßenbau ist der Pariser Konzern Großaktionär des französischen Fernsehsenders TF1. 2016 musste das Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr leichte Umsatzeinbußen hinnehmen. Platz 2 ACS (Spanien) - 31,98 Milliarden Euro Umsatz Die Spanier haben in den vergangenen Jahren ein rasantes Wachstum hingelegt. Zum Konzern gehört auch das deutsche Unternehmen Hochtief. Platz 1 Vinci (Frankreich) – 38,07 Milliarden Euro Umsatz Der größte Baukonzern Europas ist auch der größte Baukonzern der Welt und in der Kleinstadt Rueil-Malmaison nahe Paris beheimatet. Dem Konzern gehört unter anderem die Hälfte aller französischen Autobahnen. 2016 verzeichnete das Unternehmen ein Umsatzminus von 1,1 Prozent. Quelle: Deloitte

Hochtief hatte erklärt, mit einer Übernahme die Wertschöpfungskette zu verlängern und Autobahnen sowohl zu bauen als auch zu betreiben. Die Gespräche mit den Italienern führt nun dagegen die Mutter ACS.

Unklar ist allerdings, wie eine Aufspaltung von Abertis aussehen könnte. Abertis betreibt mautpflichtige Autobahnen von rund 8600 Kilometern in der ganzen Welt. Über 70 Prozent der Umsätze erzielen die Spanier im Ausland. Anders als ACS sind die Italiener bereits in Brasilien und Chile vertreten – und könnten deshalb das Abertis-Geschäft dort übernehmen.

ACS wiederum könnte sich die spanischen Autobahnen einverleiben. Sie machen 35 Prozent des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von Abertis aus. Allerdings womöglich nicht mehr lange: Im Jahr 2019 und 2021 laufen die Konzessionen von Abertis für die wichtigsten spanischen Autobahnstrecken aus. Noch ist nicht klar, ob sie erneut ausgeschrieben werden, oder ob der Staat die Strecken übernimmt und ohne Maut betreibt.

Ein mögliches Ende des wichtigen Spanien-Geschäfts ist in den Geboten zwar bereits eingepreist. ACS dürfte angesichts dieses Risikos in den Verhandlungen mit Atlantia aber auf anderen wichtigen Teilen bestehen. Die Italiener hatten vor einigen Tagen Anteile am Eurotunnel erworben, so dass sie ein Interesse an den Autobahnen in Frankreich haben dürften, und an denen in ihrem Heimatmarkt ohnehin.