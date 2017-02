Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Politik und Arbeitnehmervertreter wurden von der Nachricht, dass der französische Autokonzern PSA nach der deutschen GM-Tochter Opel greift, zunächst kalt erwischt. Entsprechend hektisch waren die ersten Reaktionen. Doch seit die ersten Gespräche geführt wurden, ist der offene Widerstand verschwunden. Die ersten Schockreaktionen der Beteiligten sind einer wohlwollenden Grundhaltung gewichen.

Die Politik, die anfangs noch leise Kritik an der Kommunikation von GM und PSA übte, gibt sich öffentlich mittlerweile restlos überzeugt. „Bin optimistisch“, twitterte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nach einem Besuch in Rüsselheim am Dienstag.

Und der Thüringische Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) kommentiert die mögliche Übernahme fast wortgleich wie die IG Metall. „Unter den genannten Voraussetzungen kann das Zusammengehen von PSA und Opel zu einer Win-Win-Situation für beide Seiten werden“, erklärte der Minister, in dessen Bundesland auch das Werk Eisenach liegt, dessen Zukunft nach einer Übernahme zumindest ungewiss scheint. Aus der deutschen Politik scheint dennoch kein Widerstand mehr zu erwarten.

Und auch die Gewerkschaften ignorieren bisher die düsteren Szenarien der Autoexperten, die Opel vor einer harten Sanierung sehen. Der Gesamtbetriebsrat, der anfangs noch von einer „beispielslosen Verletzung sämtlicher Mitbestimmungsrechte“ sprach, gibt mittlerweile gar keine öffentlichen Statements mehr ab. Und wenn, dann sind es öffentliche Mitteilungen, die vor allem die Chancen, die dem Verkauf innewohnen, hervorheben. Die größten Hürden scheinen genommen. Wie man aus Verhandlungskreisen hört, soll der Deal schon vor dem Start des Genfer Autosalons Anfang März zum Abschluss gebracht werden. Zuletzt hieß es aus dem Konzernumfeld, dass schon nächste Woche eine Absichtserklärung, ein sogenannter „Letter of Intent“ von PSA bei GM eingehen könnte. Doch damit der Deal zum Erfolg wird, müssen noch etliche offene Fragen beantwortet werden:

Die Opel-Produktionsstandorte in Europa Rüsselsheim Am Opel-Hauptstandort arbeiten 15.040 Beschäftigte, davon gut die Hälfte im Entwicklungszentrum. Die Produktion hat rund 4000 Arbeitnehmer. Sie bauen den Mittelklassewagen Insignia in mehreren Varianten, den Zafira sowie Getriebe und Komponenten.

Kaiserslautern Der Standort in Rheinland-Pfalz hat 2140 Beschäftigte. Sie produzieren Motoren und Fahrwerkskomponenten.

Eisenach In Thüringen laufen die Kleinwagen Corsa und Adam vom Band. Im Werk Eisenach arbeiten 1850 Menschen.

Polen Im polnischen Gliwice sind knapp 3270 Mitarbeiter beschäftigt. Sie bauen den Kompaktwagen Astra und das Cabrio Cascada und den Sportwagen Opel GTC. In Tychy stellen 410 Beschäftigte Motoren her.

Spanien In Figueruelas bei Saragossa laufen Corsa, der SUV Mokka und bald auch der Stadt-SUV Crossland X vom Band. Der Standort hat 5080 Arbeitsplätze.

Großbritannien Im Werk Ellesmere Port arbeiten 1830 Beschäftigte. Hier werden ebenfalls Astra-Modelle produziert. Der Standort Luton nördlich von London hat 1530 Arbeitnehmer und baut den Kleintransporter Vivaro.

Österreich Im Werk Aspern nahe Wien arbeiten 1390 Menschen. Dort werden Motoren und Getriebe hergestellt.

Ungarn Motoren und Komponenten produziert auch die Fabrik in Szentgotthard mit 1210 Arbeitnehmern.

Italien In Turin gibt es noch ein Zentrum zur Entwicklung von Dieselmotoren mit 700 Mitarbeitern.

Bleiben die Opel-Werke in Deutschland auch langfristig erhalten?

Das ist noch nicht sicher. Bisher geht PSA-Chef Carlos Tavares bei seinen Zusagen nicht über das hinaus, was schon Mutterkonzern General Motors den Opelanern zugesagt hatte. Die bisherigen Vereinbarungen sehen den Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen bis 2018, sowie Investitionen und Standortsicherungen bis 2020 vor. Ob und wie danach hart saniert wird, ist unsicher. Eins ist sicher: Kommt der Sparhammer, dann erst nach den Parlamentswahlen in Frankreich und Deutschland.

Wie teuer wird Opel für PSA?

Die meisten Analysten rechnen mit einem Preis von zwei Milliarden Euro. Doch wie hoch der Preis genau ausfällt, hängt davon ab, welche Altlasten General Motors den Franzosen mit auf den Weg gibt. In den Büchern der Opelaner lagern noch milliardenschwere Pensionsverpflichtungen. In Finanzkreisen wird allerdings nicht damit gerechnet, dass diese Verpflichtungen ausgelagert werden. Vorstellbar sei, dass GM seiner Tochter Opel die nötigen Finanzmittel mit auf den Weg gibt, um künftige Lasten abzudecken. Das könnte am Ende auch den Preis spürbar drücken.

Wie finanziert PSA die Übernahme?

Es dürfte bei einem Abschluss des Deals zu einer Kapitalerhöhung bei PSA kommen. Die Chancen, die Aktien bei Investoren unterzubekommen seien gut, heißt es aus Finanzkreisen. Analysten predigen seit Jahren, dass der europäische Automarkt konsolidiert werden müsste. PSA und Opel könnten der Auftakt sein, hoffen die Börsianer. Die Kapitalerhöhung wäre auch deswegen wichtig, weil Autohersteller für die Autofinanzierung eine hohe Eigenkapitalquote benötigen.

Was wird aus Modellen, die gemeinsam mit GM entwickelt wurden?

Nach 88 gemeinsamen Jahren verbindet GM und Opel natürlich auch technisch eine Menge. Bestseller wie der Astra oder der Mokka stehen auf einer Plattform von General Motors, genauso wie das neue Flaggschiff Insignia. Es wird allerdings erwartet, dass sich der amerikanische Konzern hier kulant zeigt – und die Produktion weiterläuft. Welche Patente Opel mit zu den Franzosen nehmen darf, muss verhandelt werden. Bisher liegen sie in einer gemeinsamen Gesellschaft mit GM. Ohnehin werden mit dem Verkauf nicht sämtliche Verbindungen gekappt. Aus Verhandlungskreisen heißt es, dass etwa ein Jahr Übergangszeit eingeplant ist, in dem genau solche Modellfragen geklärt werden.