 Ulrich Schumacher: Der Haussegen hängt schief bei Zumtobel

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Ulrich Schumacher „Ich neige von Natur aus dazu, lieber schneller als langsamer unterwegs zu sein.“ (Foto: dpa)

WienEs ist ein Novum in der Geschichte von Zumtobel: Die Manager der zweiten Ebene des Lichttechnik-Konzerns proben den Aufstand gegen den Aufsichtsrat und indirekt auch gegen ihren Vorstandschef Ulrich Schumacher. In einem Brief an den Aufsichtsrat mit seinem Vorsitzenden Jürg Zumtobel fordern 20 Führungskräfte des börsennotierten Familienunternehmens mehr Freiheit im operativen Geschäft.

Auch wenn Schumacher nicht konkret genannt ist, gilt die Kritik doch den Deutschen, der seit fünf Jahren den Leuchtenhersteller aus der Vorarlberger Kleinstadt Dornbirn führt. „Wir müssen was unternehmen, so kann es nicht weitergehen“, sagten sich einige Manager, die sich an den Vorstand wandten. Der Konzern illuminiert Straßen, Büros, Industrieanlagen und Läden.

Das interne Schreiben löste im Konzern eine heftige Diskussion aus. Die Autoren wollen den Einfluss der Familie auf die Unternehmensstrategie zurückdrängen. „Der Konzern braucht in einen schwierigen Marktumfeld schnelle Entscheidungswege“, heißt es im Konzern. Zumtobel äußert sich auf Anfrage am Wochenende nicht zum Streit um die Konzernstrategie und das Verhältnis zwischen Aufsichtsrat und Management. „Wir brauchen eine saubere Corporate Governance“, sagte ein Insider in Anspielung auf Jürg Zumtobel, der bis 2003 selbst Vorstandschef war, und seinen Bruder Fritz Zumtobel.

Schumacher hat seinen Vertrag erst im vergangenen Jahr um drei Jahre bis 2020 verlängert. Der frühere Chef des Halbleiterkonzerns Infineon hatte 2013 den Chefsessel bei Zumtobel übernommen. Jürg Zumtobel hatte ihn die Aufgabe als Vorstandschef persönlich angeboten. Das Verhältnis des CEO zum Großaktionär gilt als eng und vertrauensvoll. Die Familie Zumtobel hält insgesamt 35 Prozent der Aktien. Schumacher will sich auf Anfrage nicht äußern, wie es weitergehen wird. Am vergangenen Freitag ging die schon lange geplante Aufsichtsratssitzung über die Bühne.

Der Haussegen hängt bei Zumtobel nach zuletzt miesen Zahlen schon länger schief. Die Umsatz- und Gewinnwarnung, mit der Zumtobel zuletzt an der Wiener Börse überraschte, ließ die Aktie abstürzen. Das Papier bewegt sich nun in Richtung Fünf-Jahres-Tief. Zumtobel hatte im ersten Halbjahr einen Umsatzeinbruch um mehr als sechs Prozent auf 824 Millionen Euro hinnehmen müssen. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern hat mehr als halbiert auf nur noch 20 Millionen Euro. Der Vorstand erwartet nur noch ein operatives Ergebnis von 50 bis 60 Millionen Euro und eine rückläufige Umsatzentwicklung von rund fünf Prozent. Im ansonsten gut laufen österreichischen Leitindex ATX ist Zumtobel derzeit der schlechteste Wert.

Derzeit ist die Marktsituation sehr schwierig. Im vergangenen Jahr schloss das Unternehmen sein Werk in Usingen, nördlich von Frankfurt. Nach verschiedenen Restrukturierung sah Schumacher keine Möglichkeit mehr die rund 160 Arbeitsplätze zu erhalten. Vor Schließung gab es einen mehrwöchigen Streik der Beschäftigen, der aber zu keiner Rücknahme der Entscheidung in der Konzernzentrale führte. Neben dem österreichischen Dornbirn produziert Zumtobel Leuchten im nordenglischen Spennymoor, im westfälischen Lemgo und im amerikanischen Highland. Außerdem gibt es noch eine Fabrik in China.