Umstrittener Deal IG Metall droht mit Nein zur Stahlfusion von Thyssen-Krupp und Tata

Bei der Stahlfusion von Thyssen-Krupp und Tata könnte sich die IG-Metall querstellen. Grund ist ein Deal von Tata mit niederländischen Gewerkschaften.

Nun droht die Gewerkschaft IG Metall doch noch mit einem Nein zur Stahlfusion. (Foto: dpa) Stahlkocher bei Thyssen-Krupp

DüsseldorfDie IG Metall hat neue Bedenken gegen die Fusion der Stahlsparte von Thyssen-Krupp mit Tata Steel und droht mit einer Ablehnung des Deals. Grund hierfür seien Vereinbarungen des Tata-Managements in den Niederlanden mit den dortigen Gewerkschaften, berichtet die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ vorab (Donnerstagsausgabe).

Diese sähen vor, dass Tata Steel in dem Land weiterhin die Verfügungsgewalt über die erzielten Gewinne behalten solle. „Dieser Sachverhalt ist uns bislang völlig neu. Das ist zu keinem Zeitpunkt von Thyssen-Krupp erwähnt worden“, sagte der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende von Thyssen-Krupp Steel Europe und frühere Gewerkschaftschef Detlef Wetzel dem Blatt.

Am vergangenen Freitag hatte die niederländische Gewerkschaft FNV eine Grundsatzvereinbarung mit dem Management von Tata Steel Niederlande geschlossen, in der sich die FNV eine Jobgarantie bis September 2026 einräumen ließ – bis zu 400 Jobs werden in dieser Zeit sozialverträglich abgebaut. Eine ähnliche Verabredung schloss die deutsche IG Metall mit Thyssen-Krupp.

Die Bedingungen der FNV für eine Zustimmung zu der Fusion gehen allerdings noch deutlich weiter. So fordert die Gewerkschaft etwa, dass die niederländischen Tata-Werke auch nach dem Zusammenschluss weitgehend autonom bleiben – mit einem eigenen Aufsichtsrat.

Gewinne, die in den Niederlanden erwirtschaftet werden, sollen zudem auch für Investitionen in den Niederlanden verbleiben. Nur, wenn danach noch Geld übrig bleibt, soll es in den zukünftigen Gesamtkonzern fließen. Das Management von Tata hat sich allerdings noch nicht zu der Vereinbarung geäußert.

Aad In Het Veld, FNV-Direktor für die Metallindustrie und aufseiten der niederländischen Arbeitnehmer mit den Verhandlungen vertraut, erklärte gegenüber dem Handelsblatt: „Wir haben eine Einigung mit dem Management erreicht.“ Die geschlossene Grundsatzvereinbarung müsse nun vom Betriebsrat abgesegnet werden. Dann sei der Weg für die Fusion frei.

Ganz anders sieht das allerdings die IG Metall. Sollte sich die Vereinbarung der Niederländer als Tatsache erweisen, wäre dies für die Gewerkschaft völlig inakzeptabel, erklärte Wetzel. „Unter solchen Voraussetzungen könnten wir dem auf keinen Fall zustimmen.“

Thyssen-Krupp wollte sich dazu nicht äußern. Aus Konzernkreisen hieß es allerdings, dass es sich bei solchen Fragen der Mitbestimmung um „Hausaufgaben von Tata Europe“ handele.

Aufsichtsrat Tekin Nasikkol kritisierte zudem gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters: „Es ist nicht akzeptabel, dass nur wir in Deutschland für die Risiken des Joint Ventures einstehen sollen und die niederländische Gesellschaft sich aus der Verantwortung nimmt.“

Der niederländische Gewerkschafter In Het Veld zeigte sich „überrascht“ über die Reaktion seiner deutschen Kollegen. „Wir waren uns schon länger mit dem niederländischen Management von Tata über die Bedingungen einer Fusion einig.“

Entsprechend seien auch die Verhandlungen geführt worden, die der Vorstand von Tata Steel Niederlande mit dem Vorstand des Tata-Gesamtkonzerns geführt hatte.

Sollte die IG Metall die Fusion unter diesen Umständen ablehnen, ändert das für den FNV-Verhandlungsführer nichts an den Bedingungen. „Wir haben eine Vereinbarung getroffen. Daran halten wir fest.“