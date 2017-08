 Umweltprämie: VW zahlt bis zu 5000 Euro für alte Diesel

VW-Gebrauchtwagen Der Autobauer bietet Besitzern älterer Diesel-Autos eine Umweltprämie. (Foto: dpa)

FrankfurtVolkswagen will Besitzern alter Dieselautos nach einem Zeitungsbericht beim Neuwagenkauf einen Preisnachlass anbieten. Die so genannte Umweltprämie betrage beim Kauf eines neuen Golf 5000 Euro, berichtete die „Bild“-Zeitung am Dienstag auf ihrer Internetseite. Das gelte für Dieselautos der Schadstoffklassen Euro 4 und älter. Auch Fahrzeuge anderer Marken als die des VW-Konzerns könnten so aus dem Verkehr gezogen werden.

Beim Diesel-Gipfel in der vergangenen Woche sagten die deutschen Autobauer zudem die Nachrüstung von mehr als fünf Millionen Diesel-Autos per Software-Update zu.