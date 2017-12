Teure neue Luxus-SUVs

Der neue Lamborghini Urus Mit dem Urus entdeckt auch Lamborghini die Welt der SUV. (Foto: AP)

Insgesamt bringt VW im nächsten Jahr fünf neue SUV-Modelle auf den Markt, drei davon in China, eines davon als Plug-in-Hybrid. „SUVs sind der Motor für Wachstum und Profitabilität“, verspricht Markenchef Diess. Bis zum Jahr 2020 werde die Marke Volkswagen 20 verschiedene SUV-Modelle im Programm haben. Die sportlichen Geländewagen stehen dann für 40 Prozent des Fahrzeugabsatzes.

Vor allem die neuen SUV-Modelle von Volkswagen dürften dafür sorgen, dass Europa die bei den Geländewagen führenden USA Schritt für Schritt einholen kann. Nach neuesten Jato-Berechnungen liegt der SUV-Anteil bei allen Neuzulassungen in der EU heute bei rund 29 Prozent (bis Ende November; Vorjahreszeitraum: 25 Prozent). Kleinwagen kommen als zweitgrößtes Fahrzeugsegment in Europa auf einen Anteil von gut 20 Prozent.

Weil der SUV-Trend früher als in Europa eingesetzt hat, liegen die USA im Moment noch vorn. Nach den neuen Jato-Zahlen erreichen die sportlichen Geländewagen dort einen Anteil von mehr als 40 Prozent, allein in diesem Jahr liegt der Zuwachs bei fast zehn Prozent. Die US-Hersteller gehen bei ihrer Produktplanung inzwischen noch radikaler vor als etwa der Volkswagen-Konzern.

Fiat-Chrysler hatte schon vor einem Jahr angekündigt, dass in den US-Fabriken des Konzerns keine neuen Pkw-Modelle mehr produziert werden sollen. Der italienisch-amerikanische Hersteller wolle sich in den USA ausschließlich auf die SUV-Fertigung konzentrieren. Von Ford sind inzwischen ähnliche Pläne zu hören, schon in zwei bis drei Jahren könnte der klassische Pkw beim US-Konzern nur noch eine marginale Rolle spielen.

China ist der am schnellsten weltweit wachsende Automarkt – auch bei den SUVs. Der Anteil der Fahrzeuge mit Offroad-Optik an allen Autoneuzulassungen liegt dort inzwischen bei 41 Prozent, ein Zuwachs von 13 Prozent allein in diesem Jahr. Nicht nur Volkswagen wird in China im kommenden Jahr neue SUVs verkaufen, die meisten anderen Hersteller haben vergleichbare Pläne. Und auch mit dem Beginn des Elektrozeitalters sollten die SUV-Zuwächse weitergehen: Im Jahr 2019 dürften in China die ersten reinen Elektro-SUVs erhältlich sein.

Noch eine weitere Entwicklung hilft den sportlichen Geländewagen, nicht nur in China, sondern weltweit. Die SUVs bleiben keine Domäne der Massenhersteller wie Ford oder Volkswagen. Auch die teuren Luxusmarken wie Rolls-Royce, Ferrari und Maserati haben diese Fahrzeugklasse inzwischen für sich entdeckt.

Im neuen Jahr beginnt der Verkauf des neuen Lamborghini Urus, des ersten SUV der italienischen Audi-Tochter. In der einfachsten Version soll der Luxus-SUV voraussichtlich etwa 170.000 Euro kosten. Nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Denn auch die Reichsten dieser Welt kennen nur noch eine Fahrzeugklasse: Es muss unbedingt ein SUV sein.