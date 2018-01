US-Biotechfirma : Celgene plant Milliardenübernahme

Datum: 08.01.2018 04:50 Uhr

In der Biotech-Branche bahnt sich eine weitere Großübernahme an: Die US-Biotechfirma Celgene will den Blutkrebsspezialisten Impact Biomedicines für bis zu sieben Milliarden Dollar übernehmen.



Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen? New YorkDie US-Biotechfirma Celgene will den Blutkrebsspezialisten Impact Biomedicines für bis zu sieben Milliarden Dollar übernehmen. Der Kaufpreis sei von bestimmten Erfolgen bei der Medikamentenentwicklung und von den Umsätzen abhängig, teilte Celgene am Sonntag mit. Zunächst werden demnach 1,1 Milliarden Dollar für die Firma aus San Diego fällig. Impact will mit Fedratinib ein Mittel gegen die vergleichsweise seltene Knochenmarkserkrankung Osteomyelofibrose entwickeln.