US-Chemieriese DowDuPont-Aufsichtsratschef Andrew Liveris tritt zurück

Eigentlich wollte Liveris bereits 2017 abtreten, nun ist es soweit: Der DowDuPont-Manager verlässt seinen Posten. Der Nachfolger steht bereits fest.

Der 63-Jährige arbeitete 40 Jahre im Konzern. (Foto: Reuters) Andrew Liveris

DüsseldorfAndrew Liveris, Aufsichtsratschef des US-amerikanischen Chemiekonzerns DowDuPont, wird von seinem Posten zurücktreten. Damit endet seine 14 Jahre dauernde Amtszeit bei dem Unternehmen, das bei seinem Amtsantritt noch Dow Chemicals hieß – im vergangenen Jahr fusionierte Dow Chemicals mit dem Konkurrenten DuPont. Es war der bislang größte Zusammenschluss in der Branche gewesen.

Der Rücktritt soll zum 1. April 2018 erfolgen. Nachfolger soll Aufsichtsrat Jeff Fettig werden, wie DowDuPont am Montag mitteilte. Liveris wollte seinen Posten ursprünglich schon 2017 räumen, hatte seine Pläne aber wegen der Fusion verschoben. Liveris bleibt anschließend noch bis zum 1. Juli im Aufsichtsrat und scheidet anschließend endgültig aus dem Unternehmen aus.

Der 63-Jährige Liveris arbeitet seit insgesamt 40 Jahren in dem Konzern. Die Entscheidung zurückzutreten sei in Australien während der Weihnachtsfeiertage gefallen. Die Zeit sei reif, in den Ruhestand zu gehen, erklärte er in der Mitteilung: Der Aktienkurs befinde sich nach der Fusion mit DuPont auf einem Allzeithoch und ein Großprojekt des Konzerns, der Bau eines Petrochemie-Komplexes in Saudi-Arabien, sei fertiggestellt.

Von Beginn der Fusion an war geplant, dass der Konzern in drei Unternehmen wieder aufgespalten wird. Bis Ende des ersten Quartals 2019 wird zunächst das Kunststoffgeschäft unter dem Namen Dow abgespalten. Bis Juni sollen dann die Geschäfte mit Agrarchemikalien unter dem Namen Corteva Agriscience sowie die Spezialchemikalien unter dem Namen DuPont folgen. Fettig kündigte an, mit dem gesamten Vorstand zusammenzuarbeiten, um das Vorhaben wie geplant umzusetzen.

Vorstandschef des Kunststoffgeschäfts Dow soll Jim Fitterling werden, wie DowDuPont nun ankündigte. Er verantwortet gegenwärtig das operative Geschäft der Sparte. DowDuPont-Finanzchef Howard Ungerleider soll diese Rolle ebenfalls bei der neuen Dow übernehmen.