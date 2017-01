US-Gericht : VW muss sich Anlegerklagen in Kalifornien stellen

Datum: 05.01.2017 02:55 Uhr

Verklagt in den USA, vor Gericht in Deutschland? Volkswagen wollte eine Verlegung von US-Klagen bewirken, doch der Versuch scheitert am US-Bezirksrichter. Die Vorwürfe müssen in Kalifornien verteidigt werden.