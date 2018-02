Verband präsentiert Jahreszahlen Carsharing in Deutschland ist so beliebt wie nie

DriveNow, Car2Go, Flinkster: Mehr als zwei Millionen Deutsche nutzen Carsharing. Angst vor Gratis-Konkurrenz aus dem Nahverkehr hat die Branche nicht.

Der Anteil der Fahrzeuge mit Elektroantrieb in deutschen Carsharing-Flotten beträgt zehn Prozent – und ist damit 100-mal höher als im nationalen Pkw-Bestand. (Foto: Imago) Car2Go-Flotte in Hamburg

DüsseldorfDas Jahr 2018 begann für die deutsche Carsharing-Branche mit einer Schocknachricht: Im Kampf gegen Diesel-Abgase prüft die Bundesregierung derzeit, in fünf deutschen Städten kostenlosen öffentlichen Nahverkehr einzuführen. Beobachter vermuten, dass Berlin so drohende Fahrverbote in deutschen Innenstädten verhindern will.

Doch die Branche gibt sich angesichts der drohenden Gratis-Konkurrenz gelassen. „Wir müssen keine Angst haben“, sagte Sebastian Hofelich, Geschäftsführer der BMW-Tochter Drive Now im Gespräch mit „Spiegel Online“ am Montag. Das Geschäft mit spontan gemieteten Autos sei hierzulande inzwischen so etabliert, dass es ein paar abwandernde Kunden verkrafte.

Tatsächlich nutzen derzeit mehr als zwei Millionen Deutsche Carsharing-Angebote wie Drive Now (BMW), Car2Go (Daimler) oder Flinkster (Deutsche Bahn) – so viele wie nie zuvor. Das zeigt der Jahresbericht des Bundesverbands Carsharing, der am Montag veröffentlicht wurde. Demnach sind derzeit rund 2,1 Millionen Menschen bei den 165 deutschen Anbietern registriert.

Die Lieblingsautos der Deutschen Volkswagen dominiert 1 von 13 Der Autohandel kann sich freuen: 2017 sind die Verkäufe in Deutschland wieder gestiegen. Und auch Durchschnittspreis für Neuwagen hat 2017 ein Rekordniveau erreicht. Einer Studie des Center Automotive Research (CAR) kostete ein neuer Pkw im Mittel 32.850 Euro und damit 1.300 Euro mehr als ein Jahr zuvor. Auch in diesem Jahr beherrscht VW die Zulassungen im Heimatmarkt - auch wenn die Wolfsburger etwas weniger verkauft haben als im Vorjahr. Deutsche kaufen am liebsten Deutsche 2 von 13 Importwagen tauchen in der Statistik des Kraftfahrtbundesamtes kaum an der Spitze auf. In der Oberklasse dominiert die S-Klasse von Mercedes mit 6759 verkauften Exemplaren. Ein Klassiker an der Spitze 3 von 13 Und auch bei den Sportwagen dominiert ein alter Bekannter. Der Porsche 911 wurde in Deutschland 7522 Mal verkauft. Doch unter den zehn meistverkauften Modellen in Deutschland sind andere... Platz 10 - Opel Corsa 4 von 13 Der kleine Opel wird derzeit noch in Eisenach gebaut. Seine Zukunft ist französisch: ab der nächsten Generation wird der Corsa auf eine PSA-Plattform gestellt. Mit 51.349 verkaufte Fahrzeuge im Jahr 2017 ist das Modell bei den Deutschen nach wie vor sehr beliebt. Platz 9 - VW Touran 5 von 13 Als Van gehört der Touran zwar zu einer aussterbenden Art, doch bei den Deutschen ist das Modell immer noch begehrt. 52.182 wurde das Familienauto im vergangenen Jahr hierzulande verkauft. Platz 8 - Opel Astra 6 von 13 Auf dem Genfer Autosalon wurde der Astra noch als „Auto des Jahres“ ausgezeichnet. In der Kompaktklasse ist das Modell ist das Modell erfolgreich, aber kein echter Gegner für den Golf. 56.327 verkaufte Fahrzeuge reichen für einen Platz unter den besten Zehn. Platz 8 - Skoda Octavia 7 von 13 Der Tscheche ist vor allem bei Familien beliebt und damit das erfolgreichste Importmodell in der Zulassungsstatistik. 59.147 Mal kauften die Deutschen das Mittelklassemodell aus dem VW-Konzern.

Gunnar Nehrke, der dem Branchenverband seit Januar als neuer Geschäftsführer vorsteht, sieht Carsharing angesichts der Zahlen zwar als „nach wie vor kleinen Markt“. Aber: „Die Zuwachsraten zeigen, dass wir die Nische verlassen.“

Der Verband unterscheidet im Jahresbericht zwischen stationsbasierten und stationsunabhängigen („free-floating“) Anbietern: Während die Fahrzeuge bei ersteren an einer zentralen Sammelstelle abgeholt und abgegeben werden (wie bei Flinkster) müssen, können die Fahrzeuge bei letzteren überall im Stadtgebiet geparkt werden (wie bei Drive Now).

Besonders stark gewachsen sind vor allem die Free-Floating-Anbieter: Im vergangenen Jahr nahm die Zahl der Kunden hier um 25 Prozent auf nun rund 1,6 Millionen Kunden zu. Bei den stationsbasierten Anbietern hingegen fiel der Zuwachs etwas geringer aus: Sie verzeichneten im Januar mit insgesamt rund 535.000 Kunden ein Plus von 17,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

In insgesamt 677 deutschen Städten können Kunden derzeit Carsharing-Angebote nutzen, so der Verband – das sind rund 80 Städte und Gemeinden mehr als noch Anfang 2017.

Glaubt man Nehrke, leistet die Branche damit „einen wesentlichen Beitrag zur Verkehrswende in Deutschland“. Denn von den rund 18.000 Fahrzeugen, die derzeit von deutschen Carsharing-Firmen angeboten werden, verfügt jedes zehnte über einen Elektro- oder Hybrid-Antrieb. Zum Vergleich: Bundesweit galt das Anfang 2017 nur für jedes tausendste Fahrzeug.

In welchen EU-Ländern die Elektromobilität boomt Platz 10 Obwohl Dänemark mit 1.342 E-Auto-Zulassungen noch zu den zehn EU-Länder zählt, die 2017 die meisten Elektroautos zuließen, ist es das einzige Land dieses Rankings, das einen Rückgang seit 2016 verzeichnet. Unter E-Autos fallen laut Statistik sowohl reine Elektrofahrzeuge als auch Plug-in-Hybride, also Benziner mit zusätzlichem Elektromotor und einem Steckdosenanschluss. Bis 2016 mussten dänische Elektroauto-Käufer keine Zulassungssteuer, Umweltsteuer und Umsatzsteuer zahlen. Nachdem dieses Privileg abgeschafft wurde, brachen die auch Zulassungen um gut 30 Prozent ein. Quelle: European Automobile Manufacturers' Association (ACEA) Platz 9 In Finnland boomte der E-Automarkt im vergangenen Jahr. Mit 3.055 Zulassungen im Jahr hat sich die Zahl in einem Jahr mehr als verdoppelt. Besonders Plug-in-Hybride sind bei den Finnen beliebt, 2533 wurden 2017 zugelassen. Nur eines von sechs verkauften Elektroautos ist damit rein batterieelektrisch unterwegs. Platz 8 Portugal ist das EU-Land auf Platz acht, wenn es um die meisten Zulassungen für elektronisch betriebene Autos geht. 2017 wurden 4.082 Fahrzeuge mit E-Antrieb oder Plug-in-Hybrid zugelassen. Im Verhältnis zum Vorjahr ein deutliches Plus von 121 Prozent: 2016 waren es nur 1.845 E-Autos zugelassen worden. Die staatliche Förderung zeigt Wirkung: In Portugal will man den Vertrieb von E-Autos mit Steuererleichterungen ankurbeln. Platz 7 In Italien ist die Zahl der Zulassungen von E-Autos 2017 gestiegen. Waren es 2016 noch 2.819 Fahrzeuge, erhöhte sich die Zahl in einem Jahr auf 4.827 Zulassungen. Der treibende Faktor für diesen Anstieg waren Plug-in-Hybride, Benziner mit zusätzlichem Elektromotor und Steckdosenanschluss. Hier verdoppelte sich die Zahl der Zulassungen. Platz 6 Auch in Spanien verdoppelte sich die Zahl der Zulassungen von Elektroautos. Laut Statistik wurden im Jahr 2017 ganze 7.476 Fahrzeuge mit Elektroantrieb zugelassen. Wie in vielen anderen EU-Ländern waren Plug-in-Hybride auch in Spanien deutlich beliebter als reine Elektrofahrzeuge. Platz 5 Belgien hat 2017 den Sprung in den fünfstelligen Bereich geschafft. Im Jahr 2017 wurden 14.299 Elektroautos zugelassen. Zum ersten Mal erreicht Belgien bei den elektrischen Zulassungen die 10.000-Mark. Im nördlichen Teil Belgiens, Flandern, gibt es seit 2016 eine Kaufprämie für Elektroautos. Dies könnte den Zuwachs gefördert haben. Platz 4 Schweden gehört zu den vier Ländern der EU, die am meisten Zulassungen von Elektroautos verzeichnen. Obwohl der Zuwachs geringer ausfällt als in anderen Ländern, sind die absoluten Zahlen mit 19.678 Zulassungen beeindruckend. In Schweden werden Halter von Elektroautos für fünf Jahre von der Kfz-Steuer befreit, teilweise gibt es eine Käuferprämie von rund 4.360 Euro. Platz 3 36.835 E-Autos wurden 2016 in Frankreich zugelassen. Mit einem Plus von 26 Prozent fällt das Wachstum im Vergleich zu anderen Industrienationen in Europa relativ gemäßigt aus – und das trotz des ambitionierten Ziels des französischen Umweltministeriums, den Verkauf von Autos mit Verbrennungsmotoren bis 2040 komplett einzustellen. Platz 2 Großbritannien verliert 2017 den Platz als Spitzenreiter unter den EU-Ländern mit den meisten Zulassungen von Elektro-Autos. Mit einem Anstieg von rund 28 Prozent konnte Großbritannien seinen Status nicht halten, 2017 wurden nur 47.298 Elektrofahrzeuge zugelassen. Großbritannien will jedoch bis 2040 einen Ausstieg aus den Verbrennungsmotoren, sogar Hybridfahrzeuge sollen nicht mehr verkauft werden. Platz 1 Das Land, mit den meisten Zulassungen von Elektro-Autos ist Deutschland. Mit 54.617 Zulassungen hat sich die Zahl der neuen Elektroautos auf deutschen Straßen in einem Jahr mehr als verdoppelt. Damit holt Deutschland Großbritannien ein. Deutschland ist nicht nur der größte Automarkt Europas, auch die Diesel-Affäre und die neue Kaufprämie für Elektroautos könnten den Boom begünstigt haben. Der Anteil der Stromer an den Gesamtverkäufen ist allerdings immer noch sehr gering.

Verbandsgeschäftsführer Nehrke ist überzeugt, dass der Anteil an Elektrofahrzeugen bei den Carsharing-Anbietern weiter wächst – wenn auch unter bestimmten Bedingungen. „Derzeit werden Ladesäulen für Elektrofahrzeuge von der öffentlichen Hand nur gefördert, wenn sie öffentlich zur Verfügung stehen“, so Nehrke gegenüber dem Handelsblatt.

Vor allem stationsbasierte Anbieter, die derzeit mit mehr als 10.000 Fahrzeugen den Großteil der deutschen Carsharing-Flotte stellen, seien aber auf eigene Ladesäulen angewiesen. „Wenn die Förderprogramme des Bundes besser an die Anforderungen der stationsbasierten Anbieter angepasst werden, können die Elektro-Anteile weiter steigen.“

Grund zur Sorge wegen kostenloser Konkurrenz aus dem Nahverkehr sieht auch Nehrke nicht: „Carsharing und Nahverkehr ergänzen sich gegenseitig.“ Wer viel Carsharing nutze, sei in der Regel auch ein guter Kunde des ÖPNV. Vor allem stationsbasierte Anbieter seien darauf angewiesen, dass ihre Abholstationen auch gut erreicht würden.

Wenn das dann kostenlos geschieht: umso besser.