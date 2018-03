Vernetzte Lkw Trucker müssen aufs Tempo drücken

Der Absatz der Lkw-Hersteller sinkt. Gleichzeitig wächst das Geschäft mit vernetzten Diensten. Eine Studie zeigt, dass die Truck-Hersteller massiv investieren müssen – und deutlich schneller werden sollten.

So stellt sich Daimler die elektrische Zukunft des Lastwagens vor: Der Urban eTruck ist bislang aber nur ein Konzept. (Foto: PR) Auf leisen Sohlen

DüsseldorfEin Herzinfarkt ist immer ein Drama. Besonders schlimm sind jedoch die Auswirkungen, wenn es einen Lastwagenfahrer trifft. Immer wieder kommt es auf deutschen Straßen zu schweren Unfällen, weil Trucker hinter dem Steuer zusammenbrechen und die Kontrolle über ihre schweren Fahrzeuge verlieren. Im Lkw der Zukunft soll das nicht mehr passieren.

Lastwagen sollen schon in den kommenden Jahren voll vernetzt unterwegs sein. Nicht nur Route, Ladung und Fahrzeugzustand sollen überwacht werden, sondern auch die Gesundheitsdaten des Fahrers. Unfälle durch einen Herzinfarkt, aber auch durch Übermüdung könnten so frühzeitig verhindert werden.

Moderne Lkw können Daten über so genannte Telematik-Systeme erheben und austauschen. Das soll nicht nur die Sicherheit erhöhen, sondern auch das Geschäft effizienter machen. Die vernetzten Dienste sollen in den nächsten Jahren massiv an Bedeutung gewinnen. Das geht aus der aktuellen globalen Truck-Studie der Unternehmensberatung Deloitte hervor. „Telematik-Lösungen werden innerhalb der nächsten zehn Jahre zum Standard in den entwickelten Industrieländern“, sagt Michael Maier, Automobilexperte bei Deloitte. Dann sollen alle Lkw auf Europas Straßen mit der neuen Technologie unterwegs sein.

Heute ist das Geschäft mit der Telematik noch vergleichsweise klein. Rund 2,2 Milliarden Dollar Umsatz erwirtschaften die Lkw-Hersteller mit den vernetzten Systemen im Jahr. Am Gesamtumsatz ist der Anteil damit noch gering. Und den größten Teil von diesem Umsatz macht bislang noch die nötige Hardware aus. Denn derzeit fahren nur 50 Prozent aller Lkw mit Telematiksystemen an Bord.

Was man über Giga-Liner wissen muss Wie lang sind die Lang-Lkw? 1 von 13 Lang-Lkw sind maximal 25,25 Metern lang. Zum Vergleich: „Normale“ Lkw dürfen maximal 16,50 Meter (Sattelkraftfahrzeuge), beziehungsweise 18,75 Meter (Lkw mit einem Anhänger) lang sein. Nach einem mehrjährigen Feldversuch ist der Weg für die Lang-Lkw nun offenbar frei: Das Verkehrsministerium hat die Verordnung für einen Regelbetrieb der Lang-Lkw fertiggestellt, wie Minister Alexander Dobrindt bei der Tagung des Güterkraftverkehr- und Logistikverbandes BGL sagte. Sind Lang-Lkw schwerer als herkömmliche Lastwagen? 2 von 13 Nein. Für die Giga-Liner gelten die gleichen höchstzulässigen Gesamtgewichte wie für herkömmliche Lkw: Im reinen Straßentransport sind das 40 Tonnen, im kombinierten Verkehr 44 Tonnen. Welche Güter sollen mit den Lang-Lkw transportiert werden? 3 von 13 Lang-Lkw eignen sich vor allem für den Transport von leichten und voluminösen Gütern. Laut Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) sind das zum Beispiel Dämmstoffe für die Wärmedämmung an Häusern, Schaumstoffe für Möbel, Autos oder Paneele für Solaranlagen. Bei rund 80 Prozent der Transporte sei heute nicht das Gewicht, sondern das Ladevolumen der begrenzende Faktor, heißt es beim Verband der Automobilindustrie (VDA). Ein gängiges Argument der Kritiker von Lang-Lkw: Sie machten Straßen und Brücken kaputt 4 von 13 Nach Angaben des Verbands der Automobilindustrie belastet der Giga-Liner die Infrastruktur nicht stärker sondern sogar weniger als herkömmliche Lkw. Der Grund: Sein Gesamtgewicht wird auf mehr Achsen verteilt. Während bei herkömmlichen Kombinationen das Gewicht von maximal fünf Achsen getragen wird, sind es bei einem Lang-Lkw in der Regel sechs bis acht Achsen. Dies sorgt für eine bessere Verteilung des Gewichts. Werden Lang-Lkw zum Verkehrshindernis – zum Beispiel, weil man sie nicht überholen kann oder sie Innenstädte verstopfen? 5 von 13 Die Stärke von Lang-Lkw liegt im Direktverkehr zwischen logistischen Knoten, wie etwa Güterverkehrszentren, großen Werksstandorten oder Häfen – die Belieferung beispielsweise von innerstädtischen Supermärkten ist nicht vorgestehen. Deshalb sind die Trucks bisher fast ausschließlich auf der Autobahn unterwegs. Nach den Untersuchungen der BASt liefen die im Feldversuch beobachteten Überholvorgänge unter Sicherheitsaspekten ebenso unkritisch ab wie Überholvorgänge bei herkömmlichen Fahrzeugen. Die Lang-Lkw selbst dürfen auf Autobahnen gar nicht überholen und ansonsten nur Fahrzeuge überholen, die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen. Welche Vorteile soll der Giga-Liner bringen? 6 von 13 Befürworter erhoffen sich eine Effizienzsteigerung durch die langen Lkw, denn mit ihnen kann die gleiche Gütermenge mit weniger Fahrten und weniger Emissionen transportiert werden. Statt drei herkömmlichen Lkw kann man zwei Lang-Lkw einsetzen... Welche Vorteile soll der Giga-Liner bringen? 7 von 13 Die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), die den Feldversuch wissenschaftlich begleitet, hat 2014 in ihrem Zwischenbericht belegt: Im Durchschnitt ersetzt eine Lang-Lkw-Fahrt 1,56 Fahrten mit konventionellen Lkw. Das reduziert Kosten und Kraftstoffverbrauch: Laut Zwischenbericht der BASt kann die Ersparnis, und damit auch die Reduzierung des CO2-Ausstoßes, bis zu 25 Prozent pro Tonne Transportgut betragen.

Anders als die Verkäufe wird das Geschäft mit den vernetzten Diensten nach Ansicht der Deloitte-Experten massiv zulegen. „Die daraus resultierenden Umsätze werden sich in den nächsten zehn Jahren mit 16 Prozent jährlichem Wachstum mehr als verdreifachen“, schreiben die Berater. Rund 80 Prozent dieses Umsatzes werde in Zukunft durch Software generiert. Hier konkurrieren die klassischen Lkw-Hersteller wie Daimler und MAN allerdings mit den IT-Riesen wie Uber und Google, die ebenfalls darüber nachdenken, in das Geschäft mit Logistikdaten einzusteigen Beide US-Konzerne investieren massiv in vernetzte Systeme.

Dafür müssen die Hersteller auch schneller bei der Entwicklung werden. „Die Herausforderung besteht darin, das neue Geschäft von den in der Branche klassisch vorherrschenden Produktlebenszyklen von drei Jahren und mehr zu entkoppeln“, schreiben die Deloitte-Experten. Die Hersteller der großen Nutzfahrzeuge müssen aufs Tempo drücken.