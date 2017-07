Volkswagen : 385.000 VW-Autos müssen in die Werkstatt

Datum: 02.07.2017 12:35 Uhr

Der VW-Konzern ruft in Deutschland zahlreiche Autos zurück. Laut einem Magazinbericht müssen in Deutschland 385.000 Fahrzeuge in die Werkstätten. Betroffen sollen mehrere Modelle von VW und Skoda sein.



Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen? Werkstatt Volkswagen ruft erneut zahlreiche Fahrzeuge zurück. (Foto: dpa) FrankfurtVolkswagen ruft einem Medienbericht zufolge zahlreiche Fahrzeuge in die Werkstätten. In Deutschland seien davon 385.000 Autos betroffen, berichtete die Fachzeitschrift „Kfz-betrieb“. Grund sei ein Software-Update bei Bremsregelsystemen. Ein VW-Sprecher bestätigte den Rückruf, ohne sich aber zu den Stückzahlen zu äußern. Betroffen sind der Zeitschrift zufolge mehrere Modelle von VW und Skoda. „Die Stabilisierungsfunktion des Fahrzeugs über das Bremsregelsystem kann in fahrdynamischen Grenzsituationen, wie zum Beispiel Übersteuern, Untersteuern oder Vollbremsungen, nicht mehr gegeben sein“, wird ein VW-Sprecher zitiert. Erst im Mai mussten die Wolfsburger in China rund 600.000 Fahrzeuge zurückrufen.