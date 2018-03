Volkswagen Gläserne Manufaktur produziert E-Golf erstmals im Zwei-Schicht-Betrieb

Die Nachfrage nach Elektroautos steigt. Volkswagen erhöht die Schichten bei der Produktion des E-Golfs in Dresden.

Die Nachfrage nach dem E-Golf beschert den Mitarbeitern mehr Schichten. (Foto: dpa) Gläserne VW-Manufaktur in Dresden

DresdenErstmals seit fünf Jahren wird in der Gläsernen Manufaktur von Volkswagen in Dresden wieder im Zwei-Schicht-Betrieb produziert. Grund ist die steigende Nachfrage nach dem E-Golf, wie VW am Montag in Dresden mitteilte. Deshalb werde die Produktion der Elektroautos in Dresden von derzeit 36 Stück pro Tag auf 72 verdoppelt.

In Dresden und im Stammwerk Wolfsburg sollen nach Unternehmensangaben künftig zusammen täglich 160 E-Golfs vom Band laufen.

Zwei Jahre nach dem Produktions-Aus für die Luxuslimousine Phaeton in der Gläsernen Manufaktur sei ein Großteil der Mitarbeiter wieder in Dresden, die zwischenzeitlich in den Werken in Zwickau und Chemnitz tätig gewesen seien. „Die sind jetzt wieder zu Hause“, sagte Siegfried Fiebig, Geschäftsführer von VW Sachsen.