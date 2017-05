Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Größte Produktoffensive der Unternehmensgeschichte

In allen Teilen der Welt hat die Marke Volkswagen ihre bislang größte Produktoffensive der Unternehmensgeschichte gestartet. Damit will das Unternehmen Marktanteile hinzugewinnen. In diesem Jahr kommen zehn neue Modelle dazu, fünf Autos sind davon echte Neuheiten ohne ein Vorgänger-Fahrzeug. Bis Ende 2018 starten weltweit sieben neue Geländewagen („SUV“). Wichtig für die Marke VW ist der kleinere Tiguan-Ableger T-Roc.

Volkswagen verspricht sich von diesem Auto besondere Verkaufserfolge. SUVs sind überall auf der Welt das am stärksten wachsende Fahrzeugsegment. Auch die Marke VW hat ihre Fahrzeugentwicklung immer stärker auf die Geländewagen ausgerichtet. Zugleich hat VW mit dem Aufbau einer eigenen Elektrobaureihe begonnen. 2020 sollen die ersten Autos von den Bändern laufen.

Die Marke Volkswagen profitiert erstmals von einer Umstellung in der Bilanzierung, die der Konzern erstmals im Jahr 2017 anwendet. Bislang war der tendenziell renditeschwächere ausländische Vertrieb anderer Töchter aus dem Konzern auch der Marke VW zugeordnet worden. Der Konzern hat in vielen Ländern nur eine einzige Vertriebsgesellschaft, die dann wiederum alle Marken verkaufen. Die Kennzahlen dieser ausländischen Vertriebsgesellschaften werden nun dem Konzern zugerechnet und bei der Marke VW herausgenommen. Das führt dazu, dass bei der Marke Umsatz und Ertrag zurückgehen.

Der Handel gilt nun wiederum als vergleichsweise renditeschwach. Der Umsatz fällt stärker als der Ertrag, was bei der Marke Volkswagen zu einer höheren Rendite führt. Nach alter Berechnung lag der Umsatz im vergangenen Jahr bei 106 Milliarden Euro, nach dem neuen System sind es 74 Milliarden Euro. Der operative Gewinn fällt durch die Umstellung von 1,9 auf 1,6 Milliarden Euro, die Rendite steigt von 1,8 auf 2,1 Prozent. Im ersten Quartal von 2017 ist die Rendite der Marke von 0,3 auf 4,6 Prozent angestiegen. Die Umstellung der Bilanzierung dürfte auch wieder einige Punkte hinter dem Komma ausgemacht haben.

„Die Marke Volkswagen dürfte von dieser Umstellung in den kommenden Jahren stark profitieren“, glaubt Automobilexperte Arndt Ellinghorst vom Investmentberater Evercore ISI, vielleicht sogar stärker als durch das Sparprogramm. Die Zahlen aus dem ersten Quartal seien immerhin ein erster Anfang, Volkswagen sei immerhin auf dem richtigen Weg. Die Marke agiere mit ihren Renditezielen für dieses Jahr tendenziell eher vorsichtig: „Ein einzelnes gutes Quartal ist noch keine Trendwende.“

Für den gesamten Konzern ändert sich durch die Umstellung allerdings überhaupt nichts, Umsatz und Ertrag bleiben gleich. Die Marke Volkswagen profitiert nachweislich: Das niedrige Ertragsniveau sieht durch die Umstellung gleich etwas besser aus.