Starke Auslandsmärkte – ganz ohne Diesel

Dass Volkswagen auch das zweite Jahr nach der Aufdeckung des Abgasskandals vergleichsweise unbeschadet hinter sich gebracht hat, liegt an allererster Stelle an den starken Auslandsmärkten – und dann wiederum ganz besonders an China. Mehr als 40 Prozent seiner Autos verkauft Volkswagen dort, also mehr als vier Millionen Stück pro Jahr. In keinem anderen Land der Welt sind es mehr, China hat den deutschen Heimatmarkt schon vor Jahren überrundet. Außerdem werden in China keine Dieselmodelle verkauft, also kann es auch keinen Vertrauensverlust auf Seiten der Kunden geben.

2018 dürfte es für VW dort weiter nach oben gehen, denn auf dem chinesischen Markt ist wegen der weiter zunehmenden Motorisierung kein Ende des Wachstums in Sicht. „Im neuen Jahr könnte der gesamte Markt um bis zu drei Prozent auf über 25 Millionen Pkw wachsen“, erwartet Frank Schwope, Automobilanalyst bei der NordLB in Hannover.

Der Wolfsburger Autokonzern profitiert zudem von der wirtschaftlichen Erholung in Brasilien und Russland. Beide Staaten haben sich 2017 aus dem konjunkturellen Krisenmodus der vergangenen Jahre befreien können. Ein Autohersteller wie Volkswagen merkt das sofort bei den Verkaufszahlen. In Brasilien hat der VW-Konzern den Absatz im gerade beendeten Jahr mehr als 20 Prozent steigern können, in Russland beträgt das Plus immerhin rund 13 Prozent. In allen Staaten Zentral- und Osteuropas hat Volkswagen seine Verkaufszahlen ebenfalls mit einer Quote von 13 Prozent steigern können.

Die alten Dauerrivalen Toyota und General Motors haben dem anhaltenden Schwung aus Wolfsburg im Moment nicht besonders viel entgegenzusetzen. Japans größter Autohersteller hatte schon vor Weihnachten bekanntgegeben, dass 2017 voraussichtlich 10,4 Millionen Fahrzeuge verkauft worden seien (2016: 10,17 Millionen).

GM wiederum hat sich aus dem Klub der Hersteller mit mehr als zehn Millionen verkauften Autos auf lange Zeit verabschiedet. Durch den Verkauf der deutschen Tochter Opel an den französischen Konkurrenten PSA (Peugeot, Citroën) hat der US-Konzern ein Volumen von rund einer Million Autos verloren. Der frühere Dreikampf um den Spitzenplatz als weltgrößter Autohersteller hat sich durch den Opel-Verkauf auf die Auseinandersetzung zwischen Volkswagen und Toyota reduziert.

Auch im neuen Jahr sieht es danach aus, dass die Japaner dem deutschen Konkurrenten den ersten Platz nicht streitig machen könnten. NordLB-Analyst Schwope rechnet 2018 mit 10,9 Millionen verkauften Fahrzeugen bei Volkswagen und mit 10,8 Millionen bei Toyota. Martin Winterkorn könnte sich also bestätigt fühlen – sein Ziel, weltgrößter Autohersteller zu sein, wäre im vorgesehenen Zeitrahmen erreicht.