Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

AdBlue-Tanks im Fokus der EU-Kommission



Drastische Konsequenzen brachte der ehemalige Chefvolkswirt von BMW, Helmut Becker, ins Spiel. Wenn die Anschuldigungen gegen die fünf Autobauer stimmen, müssten mindestens 50 Vorstände ausgetauscht werden, sagte Becker im Deutschlandfunk. Sie seien schuld und nicht die 800.000 Beschäftigten der Autoindustrie – „brave Bürger“, die entlassen würden, wenn sie nur einen Radiergummi mitnähmen. Seiner Ansicht nach müsse der Kartellverstoß auch materielle Konsequenzen haben – mit Strafen in Milliardenhöhe. Es handle sich nicht um einen Kavaliersdelikt.

Inzwischen sind die Harnstoff-Tanks im Fokus der Wettbewerbshüter der EU-Kommission. Aus einer Audi-Präsentation zur „Clean Diesel Strategie“ geht hervor, dass es ein „Commitment der deutschen Automobilhersteller auf Vorstandsebene“ gibt, künftig kleine AdBlue-Tanks zu verwenden. Ein Mitarbeiter der Generaldirektion Wettbewerb der EU-Kommission hakte nach Handelsblatt-Informationen wegen dieser und anderer Formulierungen in dem Dokument bei einem hochrangigen Audi-Manager nach.

Der Kunde soll nach dem Willen der Autohersteller nicht in Kontakt mit AdBlue, einer klebrigen Flüssigkeit, kommen. Vielmehr sollen die Tanks bei den üblichen Service-Intervallen aufgefüllt werden. Das Problem: Dafür sind die Tanks viel zu klein. Doch zumindest bei Audi vergrößerte man nicht die Tanks, sondern verringerte die Einspritzmenge.

Die Diesel-Technik steht mittlerweile zur Disposition – weil die Verkaufszahlen nicht mehr stimmen und Kunden nach Alternativen Ausschau halten. „Warum soll ich krampfhaft an einem Diesel festhalten?“, fragte Porsche-Finanzchef Lutz Meschke in einem Gespräch mit der „Automobilwoche“. Die Diskussion über die Zukunft der Technik werde intensiv geführt. Die Nachfrage nach elektrisch angetriebenen Autos steige. „Die Elektromobilität ist nicht aufzuhalten, weil es auch die Kommunen so wollen.“

Auch bei Seat – wie Porsche eine Marke aus dem VW-Konzern – wird ähnlich gedacht: „Wir haben eine Dieseltradition, aber wir müssen die Marktdynamik sehr genau beobachten“, sagte Seat-Chef Luca de Meo: „Wenn der Bürgermeister von Barcelona beschließt, das Stadtzentrum für Euro-6-Diesel zu schließen, werden die Leute kaum noch Dieselfahrzeuge kaufen.“