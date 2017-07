Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

„Dieselbesitzer stehen vor einem Totalschaden“

Der Chef des Bundesverbands der Verbraucherzentralen, Klaus Müller, hält es nach einem „Bild“-Bericht für geboten, dass zum „Diesel-Gipfel“ am 2. August auch Verbrauchervertreter geladen werden. „Die Dieselbesitzer stehen vor einem Totalschaden“, sagte er dem Blatt. „Sie könnten für ein womöglich unzulängliches Auto einen durch Kartellabsprachen in die Höhe getriebenen Preis gezahlt haben.“ An den Beratungen, bei denen Lösungen zur Senkung des Diesel-Schadstoffausstoßes gefunden werden sollen, nehmen bisher nur Vertreter aus Konzernen und Politik teil.

Die neuen Kartellvorwürfe werden diese Verhandlungen mit der Bundesregierung nicht vereinfachen. Die Wettbewerbshüter waren in einem Verfahren gegen Stahlhersteller zufällig auf Informationen gestoßen, die Hinweise auf das Autokartell geliefert hatten. Volkswagen und Daimler stellten weiter umfangreiche Unterlagen zur Verfügung.

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt sagte auf Anfrage: „Kartellrechtliche Absprachen wären eine zusätzliche Belastung für die Thematik, die wir gerade mit der Automobilindustrie haben. Die Kartellbehörden müssen ermitteln, die Vorwürfe detailliert untersuchen und gegebenenfalls notwendige Konsequenzen ziehen.“

Laut dem „Spiegel“-Bericht sprachen sich Konzerne seit den 1990er-Jahren in einem geheimen Arbeitskreis über Technik, Kosten und Zulieferer ab. Der VW-Schriftsatz, auf den sich der „Spiegel“-Bericht stützt, soll auch für die VW-Töchter Audi und Porsche gelten. Und auch Daimler soll eine solche „Selbstanzeige“ eingereicht haben.

Der Vorwurf wiegt schwer: Mehr als 200 Mitarbeiter der Unternehmen sollen sich seit den 1990er-Jahren in geheimen Arbeitskreisen abgestimmt und auf diese Weise den Wettbewerb außer Kraft gesetzt haben. Es soll um alle Details der Autoentwicklung gegangen sein.

Selbst über die Abgasreinigung ihrer Dieselfahrzeuge haben sich die Konzerne offenbar abgestimmt. In den Geheimtreffen soll es etwa um die Größe der sogenannten „AdBlue“-Tanks gegangen sein, die für die Abgasreinigung eingesetzt werden. Große Tanks sind teuer, daher habe man sich auf kleinere verständigt, so der Vorwurf.

Inzwischen sind die Harnstoff-Tanks im Fokus der Wettbewerbshüter der EU-Kommission. Aus einer Audi-Präsentation zur „Clean Diesel Strategie“ geht hervor, dass es ein „Commitment der deutschen Automobilhersteller auf Vorstandsebene“ gibt, künftig kleine AdBlue-Tanks zu verwenden. Ein Mitarbeiter der Generaldirektion Wettbewerb der EU-Kommission hakte nach Handelsblatt-Informationen wegen dieser und anderer Formulierungen in dem Dokument bei einem hochrangigen Audi-Manager nach.

Der Kunde soll nach dem Willen der Autohersteller nicht in Kontakt mit AdBlue, einer klebrigen Flüssigkeit, kommen. Vielmehr sollen die Tanks bei den üblichen Service-Intervallen aufgefüllt werden. Das Problem: Dafür sind die Tanks viel zu klein. Doch zumindest bei Audi vergrößerte man nicht die Tanks, sondern verringerte die Einspritzmenge.

Die Diesel-Technik steht mittlerweile zur Disposition – weil die Verkaufszahlen nicht mehr stimmen und Kunden nach Alternativen Ausschau halten. „Warum soll ich krampfhaft an einem Diesel festhalten?“, fragte Porsche-Finanzchef Lutz Meschke in einem Gespräch mit der „Automobilwoche“. Die Diskussion über die Zukunft der Technik werde intensiv geführt. Die Nachfrage nach elektrisch angetriebenen Autos steige. „Die Elektromobilität ist nicht aufzuhalten, weil es auch die Kommunen so wollen.“

Auch bei Seat – wie Porsche eine Marke aus dem VW-Konzern – wird ähnlich gedacht: „Wir haben eine Dieseltradition, aber wir müssen die Marktdynamik sehr genau beobachten“, sagte Seat-Chef Luca de Meo: „Wenn der Bürgermeister von Barcelona beschließt, das Stadtzentrum für Euro-6-Diesel zu schließen, werden die Leute kaum noch Dieselfahrzeuge kaufen.“