 Volkswagen: VW könnte Produktion in Kenia deutlich ausbauen

Volkswagen VW fertigt in Kenia bislang den Polo Vivo. Nun könnte die Produktion in dem Ostafrikanischen deutlich ausgebaut werden. (Foto: dpa)

NairobiVolkswagen erwägt dem kenianischen Präsidialamt zufolge eine deutliche Ausweitung seiner Produktion in dem ostafrikanischen Land. Es werde geprüft, ein zweites Modell – womöglich einen kleinen Geländewagen – in Kenia zu bauen, teilte das Büro von Präsident Uhuru Kenyatta am späten Freitagabend mit. Dies habe VW-Südafrika-Chef Thomas Schäfer Kenyatta in Aussicht gestellt.

Zum Zeitrahmen wurden keine Angaben gemacht. Außerdem könne die bisherige Produktionskapazität für den VW Polo Vivo verdoppelt werden.

VW fertigt nach einer Pause von vier Jahrzehnten seit 2016 wieder in Kenia. Auch die Rivalen Toyota, Nissan und Peugeot haben dort Werke.