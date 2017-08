Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Interner Arbeitsmarkt soll im September starten

Zugleich forderte er mehr Tempo. „Wir müssen vorankommen bei den Zukunfts-Arbeitsplätzen rund um Digitalisierung und Mobilitätsdienstleistungen, aber auch Batteriezellforschung.“ Die Forschung an Batteriezellen im Motorenwerk Salzgitter sei genehmigt - „wir werden eine kleine Versuchsanlage aufbauen, wie es im Zukunftspakt beschrieben ist. Wir werden uns dort auch personell noch mal verstärken“.

Osterloh unterstrich: „Das heißt nicht, dass wir die Entscheidung für den Bau einer Zellfabrik schon getroffen haben - es muss auch wirtschaftlich sein. Das wird noch zwei bis drei Jahre dauern, bis die letztendliche Entscheidung getroffen wird.“ Er hätte sich gewünscht, dass die deutsche Autoindustrie sich darüber unterhält, zusammen eine Batterie- oder Zellentwicklung aufzubauen. Der Anteil der Batterie an der Gesamtwertschöpfung künftiger Autos werde bei 40 Prozent liegen. „Ich weiß nicht, ob wir es uns leisten können, auf 40 Prozent der Wertschöpfung keinen Einfluss zu haben.“

Der interne Arbeitsmarkt bei der Marke VW starte im September und solle dann im Konzern auf Audi, Porsche und MAN ausgerollt werden, sagte Osterloh. Jeder solle offene Stellen sehen und sich mit seiner Qualifikation einbringen können. Der Betriebsrat setzt auf eine technische Lösung per App, mit der die Beschäftigten auf freiwilliger Basis via Smartphone ihre Daten selbst eingeben, pflegen, Qualifikationen angeben und auch ihre Lohnabrechnung abrufen können.

„Auf der nächsten Betriebsversammlung im September will ich das dem Vorstand noch einmal nahebringen“, kündigte Osterloh an. Seiner Vorstellung nach soll der sogenannte „Employee Self Service“ zum 1. Januar 2018 starten, dafür müssten die Mittel jetzt vom Management freigegeben werden. „Es wäre aber nicht das erste Mal, dass da Widerstände auftauchen.“

Der mächtige Volkswagen-Betriebsratschef Bernd Osterloh hat sich für ein eigenes Konzernvorstandsressort für IT, Digitalisierung und Mobilitätsdienstleistungen ausgesprochen. Bislang gebe es viele „Marken-Egoismen“: „Da braucht man auf der Konzernebene einen eigenen Vorstand, jemanden, der Schulterklappen hat und das Thema vorantreibt“, betonte Osterloh im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.

Hintergrund sei, dass „wir glauben, dass die Bedeutung, die die Themen in den nächsten Jahren haben werden, so groß ist, dass die bisherige Vorgehensweise nicht angemessen ist“, erklärte der Betriebsrats-Boss, der die Funktion eines „Co-Managers“ stets zurückweist. „Wir müssen versuchen, über den Konzern Synergien maximal zu bündeln.“