 Volkswagen: Zusammenhang zwischen Beförderung und Gewerkschaftszugehörigkeit?

image

Streit bei VW: Markenchef Diess verteidigt Sparkurs gegen Kritik des Betriebsrats

VW-Markenchef Herbert Diess ist vom Betriebsrat heftig kritisiert worden: Er habe gegen Vereinbarungen des Zukunftspakts verstoßen. Nun verteidigt Diess seinen Sparkurs in einem Brief an die Mitarbeiter. mehr…