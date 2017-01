Sichere und zuverlässige Technik

Gute Zukunftschancen sieht der Volvo-Chef auch beim Autonomen Fahren. Die Technik müsse nur sicher und zuverlässig sein. „Das ist die grundlegende Voraussetzung dafür, dass unsere Kunden wirklich solche Autos kaufen werden“, sagte Samuelsson. Gäbe es Zweifel an der Zuverlässigkeit, würden die selbstfahrenden Autos schnell zu Ladenhütern.

Volvo hat zudem gemeinsam mit dem schwedischen Zulieferer Autoliv ein Joint Venture namens Zenuity gegründet. Das Gemeinschaftsunternehmen soll Software für autonom fahrende Autos sowie Fahrerassistenzsysteme entwickeln, die auch anderen Automobilherstellern angeboten werden. Mit Zenuity entsteht ein neues Unternehmen für den wachsenden globalen Software-Markt im Bereich des Autonomen Fahrens.

Wegen des künftigen US-Präsidenten Donald Trump macht sich Volvo-Chef Samuelsson keine besonderen Sorgen. Die Strategie seines Unternehmens sei längerfristig über mehrere Jahre angelegt. Wegen der Kurzlebigkeit der Politik müsse an diesem Grundsatz nicht gerüttelt werden.

Die Gelassenheit von Samuelsson in Bezug auf den neuen US-Präsidenten hat wahrscheinlich einen einzigen wichtigen Grund. Volvo eröffnet in etwa einem Jahr sein erstes eigenes Werk in den USA. In Charleston in South Carolina entsteht eine Fabrik mit etwa 4.000 Arbeitsplätzen. Wegen dieses Neubaus dürfte Trump nicht den Vorwurf erheben, dass die Schweden immer nur ihre Autos in die USA importierten, aber keine Gegenleistung erbrächten.