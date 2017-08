„Die Politik darf den Dieselmotor nicht künstlich am Leben halten“

Insgesamt ist der Straßenverkehr mit weniger als 15 Prozent aber nicht der Haupttreiber der Emissionen, sondern die Landwirtschaft, die nach Zahlen des Umweltbundesamtes für über 60 Prozent des NOx-Ausstoßes verantwortlich ist. Aber: Der Trend geht dahin, in der Stadt zu wohnen. Und dort ist die Luft vor allem durch die Dieselabgase verpestet. Das vergrößert die Gefahr, zu erkranken. „Die hochfrequentierte Straße ist der Risikofaktor“, sagt Mediziner Witt. Vor allem für die, die an viel befahrenen Routen wohnen, ist die Wahrscheinlichkeit größer, an den Stickstoffoxid-Folgen krank zu werden.

Benzinmotoren stoßen übrigens kaum NOx-Gase aus. Gut für die Gesundheit sind die Benzinabgase aber auch nicht. Im Gegenteil: Sie sind vor allem wegen des Feinstaubs schädlich. Dazu kommt: Benzinabgase belasten das Klima viel mehr als der Diesel, weil sie mehr Kohlendioxid enthalten. Und das CO2 trägt hauptsächlich zur Klimaerwärmung bei.

Für Aufsehen sorgte zuletzt eine Untersuchung des Umweltbundesamtes. Das Ergebnis: Auch moderne Diesel sind meilenweit von den erlaubten Abgaswerten entfernt. Unter Realbedingungen stoßen Euro-5-Diesel demzufolge durchschnittlich über 900 Milligramm NOx pro Kilometer aus. Erlaubt sind am Prüfstand allerdings nur 180 Mikrogramm. Für neu zugelassene Euro-6-Diesel liegt dieser Grenzwert bei 80 Mikrogramm. Auch diese Fahrzeuge sind nicht sauber, zeigte der Test: Der NOx-Ausstoß war unter realen Bedingungen mehr als sechs Mal so hoch wie erlaubt.

Zahlen, die Umweltverbände – auch unter Gesundheitsaspekten – nicht akzeptieren wollen: „Die Politik darf den sterbenden Dieselmotor nicht künstlich am Leben halten“, sagt Benjamin Stephan, Verkehrsexperte bei Greenpeace, vor dem Dieselgipfel am heutigen Mittwoch. Die Umweltschutzorganisation fordert in allen größeren Städten ein Fahrverbot für Dieselautos.

Mit dem Gipfel will die Politik die Autohersteller dazu bewegen, ihre Diesel sauber zu machen – ohne dass Fahrverbote nötig sind. Die Hersteller setzen darauf, die Motoren mit Software-Updates nachzurüsten, um die Fahrzeuge in einen rechtlich einwandfreien Zustand zu bringen. Das ist mit etwa 100 Euro pro Auto vergleichsweise günstig. Der Deutschen Umwelthilfe geht das aber nicht weit genug: „Die Software-Updates bringen fast gar nichts“, sagt deren Chef Jürgen Resch. Sie würden den NOx-Ausstoß nicht einmal um zehn Prozent reduzieren.

Diesel-Fahrverbote Wer sagt, die Luft ist zu dick? In der Europäischen Union gelten seit 2010 für Feinstaub und Schadstoffe wie Stickstoffdioxid (No2) Grenzwerte zur Luftreinhaltung. Wegen hoher Luftverschmutzung kommt es laut EU-Kommission in Europa jährlich zu 400.000 vorzeitigen Todesfällen, wegen Stickoxiden seien 2003 rund 70.000 Menschen gestorben. In Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien und Italien wird das Limit von 40 Mikrogramm je Kubikmeter wiederholt überschritten. Deshalb droht die EU-Kommission den Ländern mit Klagen vor dem Europäischen Gerichtshof. Auch die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat auf Basis dieser Vorschriften gegen die Luftreinhaltepläne von 16 Städten vor Verwaltungsgerichten geklagt.

Wo ist die Luft zu dick? Die EU-Kommission listete 28 Gebiete mit Grenzwertüberschreitungen auf. Darunter sind die Ballungsräume Berlin, München, Stuttgart und Hamburg. Auch in Köln, Düsseldorf und fast allen größeren Städten in Nordrhein-Westfalen besteht das Problem. Das Umweltbundesamt hat im vergangenen Jahr in fast 50 Städten zu hohe Belastungen gemessen, häufig nur an einzelnen Plätzen und Straßen. Stuttgart ist mit seiner Kessellage besonders betroffen und plant ab 2018 Fahrverbote an Tagen mit hoher Schadstoffbelastung auf bestimmten Straßen. Für Lieferverkehr, Taxis oder Handwerker soll es Ausnahmen geben.

Warum sind Diesel-Autos im Visier? Nach Angaben der EU entfallen auf den Straßenverkehr 40 Prozent der Stickoxidemissionen. Rund 80 Prozent davon stoßen wiederum Dieselautos aus. Laut Umweltbundesamt sind Diesel-Pkw in Deutschland für 13 Prozent der Emissionen verantwortlich. Betroffen von Fahrverboten wären nach den Plänen in Stuttgart und München alle Dieselfahrzeuge ab Euro-5 abwärts. Das wären vier von fünf Diesel-Pkw. Aber auch bei den neuesten Pkw mit Euro-6-Standard ergaben Messungen des Umweltbundesamtes im Realbetrieb viel zu hohe Ausstöße von Stickoxid. Die Autoindustrie hält dagegen, das werde mit den nun auf den Markt kommenden Dieselmotoren gelöst. Ab 2019 dürfen die Selbstzünder auf der Straße den vorgeschriebenen Grenzwert nur noch um das Doppelte übertreffen, zwei Jahre später um das Anderthalbfache. Der Spielraum wird eingeräumt, weil wegen Beladung, Tempo oder Steigungen eine konstante Einhaltung der Laborwerte technisch nicht möglich ist. Bis die neue Diesel-Flotte aber die Luft spürbar verbessert, dauert es nach Schätzungen des Umweltbundesamt bis etwa 2025.

Wie wären Fahrverbote zu vermeiden? Die Städte betrachten ein Fahrverbot als größten Hebel neben vielen anderen Maßnahmen der Verkehrssteuerung oder Anreizen für Bürger, auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen. Baden-Württemberg verhandelt deshalb mit der Autoindustrie über eine Nachrüstung von Euro-5-Motoren, die rund 40 Prozent der Diesel-Fahrzeuge ausmachen. Sollte der Stickoxid-Ausstoß dadurch genauso viel wie durch Fahrverbote sinken, könnte auf die drastische Maßnahme verzichtet werden. Doch es ist unklar, wie hoch die Kosten sind und wer sie übernimmt - die Autohersteller oder auch die Verbraucher oder der Staat? Ob Dieselfahrverbote rechtlich zulässig sind, muss das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig erst entscheiden. Einen Termin dafür gibt es noch nicht.

Was macht die Bundesregierung? Die Länder dringen auf eine bundesweite Klärung. In der Diskussion war die Blaue Plakette, mit der Städte allen Diesel-Autos beispielsweise unterhalb der Euro-6-Norm die Einfahrt verbieten könnten. Doch Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD), die die Plakette selbst vorgeschlagen hatte, ist davon inzwischen abgerückt, da auch die Euro-6-Fahrzeuge zuviel ausstießen. Sie setzt auf Nachrüstungen durch die Industrie. Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) ist gegen Fahrverbote, sieht die Verantwortung aber bei Städten und Ländern. Er argumentiert, wenn Busse, Taxen und Behördenfahrzeuge elektrisch oder mit alternativen Antrieben ausgerüstet würden, könne das Problem für Privatfahrer entschärft werden. Quelle: Reuters

„Nur ein Hardware-Update reduziert nachhaltig die Emissionen“, sagt Greenpeace-Verkehrsexperte Stephan. „Aber davor drücken sich die Hersteller.“ Vor allem aus Kostengründen: 1500 Euro würde ein umfassende Nachrüstung kosten, schätzt die Deutsche Umwelthilfe. Bei neun Millionen Euro-5- und Euro-6-Autos in Deutschland wären das Kosten von 13,5 Milliarden Euro.

Bei dem Gipfel – mitten in der Sommerpause – trifft sich das halbe Kabinett mit mehreren Verbands- und Gewerkschaftschefs und den wichtigsten Autobossen der Republik. „Nur Mediziner sind nicht eingeladen“, kritisiert Resch. Für die Gesundheit der Menschen wäre das womöglich besser gewesen.