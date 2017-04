Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Liste der Redebeiträge ist lang

Der Konzern weist dies als haltlos zurück und nennt praktische Gründe: Um alle Aktionäre pünktlich ins Kongresszentrum zu bekommen, würden mehr Sicherheitsschleusen gebraucht, die in dem Zelt untergebracht sind. Gegen die Verlagerung der Demo an den Rand des Platzes durch die Polizei haben die Veranstalter nun geklagt – möglich also, dass Bayer das Zelt wieder abbauen muss.

Die eigentliche Hauptversammlung im Kongresszentrum wird ebenfalls von Protesten gekennzeichnet sein. Die Liste der Redebeiträge ist lang. Dort werden nicht nur kritische Aktionäre auftreten – auch Aktionärsverbände wie die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) haben zahlreiche Fragen an den Vorstand: Sie fürchten um die Wertentwicklung des Konzerns und um dessen öffentliches Ansehen.

Aus den Reihen institutioneller Investoren dürfte auch die fehlende Abstimmung über den Monsanto-Kauf aufgegriffen werden. Bayer hat keine außerordentliche Hauptversammlung zu der Übernahme einberufen, was einige angelsächsische Fonds aufgebracht hat. Auch der Corporate-Governance-Experte Hermann Strenger hatte eine solche außerordentliche Versammlung gefordert und verweist auf die finanzielle, regulatorische und umweltrelevante Tragweite der Bayer-Pläne.

Rechtsexperten sehen Bayer aber dazu nicht gezwungen: Sie halten auch eine derart große Transaktion durch die im Aktienrecht festgelegte Kompetenz des Vorstandes für gedeckt. Was Bayer fürchtet, sind mögliche Anfechtungsklagen nach einer außerordentlichen Hauptversammlung. Das würde langwierige Prozesse mit sich bringen, die die Übernahme gefährden könnten.

Aufsichtsratschef Wenning wird es am Freitag kaum gelingen, die Veranstaltung binnen vier bis sechs Stunden durchzubringen, wie es der Corporate-Governance-Kodex rät. Es stehen auch Wahlen zum Aufsichtsrat an: Wenning selbst stellt sich zur Wiederwahl, ebenso Deutsche-Bank-Aufsichtsratschef Paul Achleitner, Pro-Sieben-Sat-1-Chef Thomas Ebeling und Klaus Sturany. Neu in das Kontrollgremium sollen Norbert Bischofberger, Forschungschef des US-Biotechkonzerns Gilead, sowie die frühere Johnson & Johnson-Managerin Colleen Goggins einziehen.