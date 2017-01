Monsanto In dem am 30. November zu Ende gegangenen ersten Geschäftsquartal hat der Konzern einen Nettogewinn von 29 Millionen Dollar erzielt. (Foto: dpa)

St. LouisDer US-Saatgutriese Monsanto ist dank anziehender Nachfrage in Südamerika in die Gewinnzone zurückgekehrt. In dem am 30. November zu Ende gegangenen ersten Geschäftsquartal sei ein Nettogewinn von 29 Millionen Dollar erzielt worden, teilte am Donnerstag das Unternehmen mit, das Bayer übernehmen will.

Im Vorjahreszeitraum war noch ein Verlust von 253 Millionen Dollar angefallen. Der Nettoumsatz stieg den Angaben zufolge um 19 Prozent auf 2,65 Milliarden Dollar.

Der Saatgutkonzern Monsanto Hersteller Der US-amerikanische Konzern Monsanto ist einer der weltgrößten Hersteller von – oft auch gentechnisch verändertem – Saatgut sowie Unkrautbekämpfungsmitteln.

Umsatz Das Unternehmen mit Hauptsitz in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri gehört zu den 500 größten börsennotierten in den USA und setzte zuletzt rund 15 Milliarden US-Dollar (gut 13 Mrd. Euro) um. Dabei erzielte Monsanto einen Überschuss von 2,3 Milliarden Dollar.

Mitarbeiter Weltweit beschäftigt das Unternehmen nach eigenen Angaben knapp 21.200 Menschen, fast die Hälfte davon in den USA. Der Saatgutkonzern ist in 66 Ländern vertreten – auch in Deutschland.

Kritik Monsanto bezeichnet eine nachhaltige Landwirtschaft als „Kernanliegen“, wird jedoch weltweit von Umweltschutzorganisationen unter anderem für die Herstellung von gentechnisch veränderten Saatgut heftig kritisiert. Quelle: dpa

Nach monatelangem Poker hatte Bayer Mitte September die Übernahme des umstrittenen US-Saatgutherstellers verkündet. Mitte Dezember stimmten die Monsanto-Aktionäre dem rund 66 Milliarden US-Dollar schweren Gebot aus Deutschland zu. Für die Rekord-Übernahme fehlen aber noch die Genehmigungen durch die Behörden rund um den Globus.

Mit einem möglichen Abschluss des Geschäfts wird Ende 2017 gerechnet. Es wäre die größte Übernahme durch einen deutschen Konzern im Ausland. Der Zukauf würde Bayer mit einem Schlag zur weltweiten Nummer eins bei Saatgut und Pflanzenschutzmitteln machen.