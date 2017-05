Braucht man in Städten noch Autos?

Volkswagen-Chef Matthias Müller kündigt zwar in Hannover an, dass sein Unternehmen „Schritt für Schritt zum Weltmarktführer in der Elektromobilität“ aufsteigen soll. Doch beim Thema Batteriezelle stößt auch der Vorstandsvorsitzende des größten Autoherstellers der Welt an seine Grenzen. „Wenn die Kosten so sind, wie sie sind, dann werden diese Fabriken nicht in Deutschland stehen“, sagt der VW-Chef.

Falls es in Deutschland schon keine Zellfabriken geben sollte, dann wollen Unternehmen wie Volkswagen und Continental zumindest die Technik verstehen. Matthias Müller kündigt für sein Unternehmen den Bau eines „Center of Excellence“ in Salzgitter an, wo Volkswagen sein wichtigstes Motorenwerk betreibt. In der niedersächsischen Industriestadt will Volkswagen das gesamte Know-how rund um Batterie und Batteriezelle konzentrieren.

Diese Art von konzerneigenem Forschungszentrum soll garantieren, dass Volkswagen den wichtigen Zelllieferanten wie Samsung oder Panasonic auf technischem Feld Paroli bieten kann. Volkswagen selbst will in den kommenden fünf Jahren etwa neun Milliarden Euro in den Aufbau der Elektromobilität investieren.

Den beiden Automanagern Müller und Degenhart ist klar, dass auch die neuen Elektroautos nicht automatisch für eine umweltgerechte Antriebsart stehen werden. Denn ein Großteil des Stroms für die neue Autogeneration kommt zunächst aus Kohlekraftwerken, die die Atmosphäre weiterhin belasten. Solar- und Windstrom erreichen derzeit einen Anteil von etwa 30 Prozent.

„Wir müssen hoch auf mindestens 50 Prozent, vielleicht sogar 70“, fordert der Vorstandschef von Continental. Solch eine Steigerung müsse auf europäischer Ebene koordiniert werden, vielleicht sogar weltweit. Die Autobranche könne andererseits trotzdem nicht auf den „grünen Strom“ warten und müsse jetzt in den Aufbau der Elektro-Produktion investieren.

Allerdings wird es noch mehr Veränderungen geben. Das eigene Auto verliert an Bedeutung, vor allem in den großen Ballungsräumen. „Der Trend in der Welt geht in die Stadt – und in den großen Städten ist es fraglich, ob man noch ein Auto braucht“, sagt Elmar Degenhart. Stattdessen werden Mobilitätskonzepte in den Vordergrund rücken: Jeder nimmt sich das Verkehrsmittel, das er gerade braucht. „Wir müssen Mobilität anbieten, das so bequem wie möglich“, ergänzt Matthias Müller.

Trotz der bestehenden Probleme gibt sich Müller optimistisch, dass der Wechsel zum Elektroantrieb und zu neuen Mobilitätskonzepten gelingen wird. „Die Stärke der deutschen Industrie liegt darin, dass wir uns immer wieder neu erfunden haben“, betont der Chef von Volkswagen. Im Zuge der Digitalisierung würden zwar auch Unternehmen wie Google oder Apple zu neuen Konkurrenten der Automobilhersteller.

Doch wer in der Vergangenheit nur Software produziert habe, der könne nicht gleich automatisch Autos oder Maschinen bauen. Der Conti-Chef pflichtet Müller bei: Die deutsche Industrie werde dem Silicon Valley nicht das Feld überlassen. „Das wird nicht passieren, da bin ich zuversichtlich.“