Keine Umrüstung in den USA

Das Problem: In den USA haben die Umweltbehörden gerade einmal rund 70.000 Autos für die Umrüstung zugelassen. Möglich ist diese Umrüstung für die jüngeren Fahrzeuge des Modelljahres 2015. Viel schwieriger ist es bei älteren Autos. Für sie gibt es noch keinen von den Behörden genehmigten Plan zur Umrüstung. Von daher gibt es für die meisten US-Kunden keine Alternative zum Rückkauf durch den VW-Konzern – auch wenn sie ihr Auto vielleicht behalten wollen.

Volkswagen-Anwalt Robert Giuffra machte den Sammelklägern Hoffnung, dass noch weitere Fahrzeug-Jahrgänge einen weiteren, von den zuständigen Behörden genehmigten Umrüstplan bekommen könnten. Ende dieses Monats und im März stünden noch weitere Prüftermine an. „Es gibt viele Menschen, die daran arbeiten“, ergänzte Giuffra.

Etwas besser sieht es bei den Autos mit größerem Drei-Liter-Motor aus. Nur bei etwa einem Viertel der Fahrzeuge ist bislang der Rückkauf durch Volkswagen vorgesehen, für den größeren Rest arbeitet der Konzern an einem Umrüstplan. Eine Genehmigung der US-Behörden für diese Umrüstung liegt aber ebenfalls noch nicht vor. Mit ihr ist in den kommenden Wochen zu rechnen. Im Februar soll der Entschädigungsplan für die Käufer der 80.000 Autos vorgelegt werden. Möglicherweise gibt es dann auch Details zur Umrüstung der Fahrzeuge.

September 2015 3. September 2015: VW räumt hinter den Kulissen gegenüber der US-Umweltbehörde EPA Manipulationen bei Diesel-Abgastests ein. 18. September: Die EPA teilt mit, VW habe eine Software eingesetzt, um Test-Messungen des Schadstoffausstoßes künstlich zu drücken. 23. September: Rücktritt von Vorstandschef Martin Winterkorn. 25. September: Der VW-Aufsichtsrat beruft Porsche-Chef Matthias Müller zum Konzernchef und trifft weitere Personalentscheidungen. 28. September: Nach mehreren Strafanzeigen startet die Braunschweiger Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugsvorwürfen.

Oktober 2015 15. Oktober: Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) ordnet den Pflichtrückruf aller VW-Dieselautos mit Betrugs-Software an. In ganz Europa müssen 8,5 Millionen, in Deutschland 2,5 Millionen Wagen in die Werkstatt.

März 2016 16. März 2016: Erster deutscher Schadenersatz-Prozess eines Privatkunden. Urteil des Landgerichts Bochum: VW muss keine Wagen zurücknehmen.

April 2016 22. April: Der Abgas-Skandal brockt VW für 2015 mit 1,6 Milliarden Euro den größten Verlust aller Zeiten ein.

Juni 2016 16. Juni: Volkswagen will sich nach dem Abgas-Skandal grundlegend neu aufstellen und unter anderem die Elektromobilität massiv ausbauen.

Juli 2016 7. Juli: Erste Sitzung des Abgas-U-Ausschusses des Bundestags. 8. Juli: Die Braunschweiger Staatsanwaltschaft startet ein Verfahren, um über Bußgelder unrechtmäßige Diesel-Gewinne abzuschöpfen.

August 2016 8. August: Das Landgericht Braunschweig gibt den Startschuss für ein Musterverfahren wegen der Aktionärsklagen gegen Volkswagen. 29. August: Wegen einbrechender Gewerbesteuern erhöhen einige VW-Städte stark kommunale Gebühren, wie eine dpa-Umfrage ergibt.

September 2016 1. September: Das Bundesverkehrsministeriums wirft auch Fiat den Einsatz „unzulässiger“ Abschalteinrichtungen vor - Fiat dementiert. 7. September: Die Vorwürfe gegen Bosch werden konkreter. Der VW-Zulieferer habe jahrelang von den Manipulationen seines Großkunden wissen müssen, klagen geschädigte Diesel-Besitzer in den USA.

Dezember 2016 8. Dezember: Die EU-Kommission sieht massive Mängel bei der Aufarbeitung des Abgas-Skandals und geht gegen Deutschland vor. 15. Dezember: Sigmar Gabriel (SPD), Peter Altmaier (CDU) und Barbara Hendricks (SPD) sagen im U-Ausschuss aus, sie hätten erst nach Aufdeckung des Skandals 2015 von verbotenen Praktiken erfahren. 20. Dezember: Im Rechtsstreit um Hunderte Zivilklagen verkündet ein US-Richter einen Kompromiss. VW soll Kunden, Behörden, Händlern und US-Bundesstaaten über 16 Milliarden Dollar an Entschädigung zahlen.

Januar 2017 9. Januar 2017: Es wird bekannt, dass das FBI einen VW-Manager wegen des Diesel-Skandals festgenommen hat. Fünf weitere werden angeklagt. 11. Januar: VW und das US-Justizministerium einigen sich in einem zweiten großen Vergleich zu den strafrechtlichen Fragen auf eine Zahlung von 4,3 Milliarden Dollar. 12. Januar: In den USA gerät nach Volkswagen auch Fiat Chrysler wegen auffälliger Abgaswerte ins Visier der Behörden. 19. Januar: Ex-VW-Konzernchef Martin Winterkorn erscheint vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestags zum Abgas-Skandal.

In Europa und in Deutschland sieht das Bild hingegen völlig anders aus. Nach anfänglichen Schwierigkeiten werden die betroffenen Fahrzeuge jetzt in großem Stil umgerüstet, allerdings ohne zusätzliche Entschädigungszahlung für die Volkswagen-Kunden wie in den USA. In Wolfsburg sagte ein VW-Sprecher am Freitag, dass in Deutschland jetzt eine Million Fahrzeuge umgerüstet sei.

In der Bundesrepublik ist damit für Volkswagen noch nicht ganz Halbzeit: Insgesamt sind in Deutschland 2,6 Millionen Autos der Marken VW, Audi und Skoda mit manipulierter Software unterwegs. Bis zum Jahresende soll die Umrüstung aller Autos abgeschlossen sein. In Europa sind rund acht Millionen Fahrzeuge von den Manipulationen betroffen, weltweit sind es etwa elf Millionen.