Dieselaffäre schadet nicht überall

Die Dieselaffäre hat Volkswagen sicherlich in diesem Jahr geschadet. Aber eben nicht überall, sondern nur in einzelnen Regionen der Welt. Besonders betroffen von dem Skandal sind etwa die USA, wo der Konzern in diesem Jahr bislang Einbußen bei den Verkäufen von etwa 4,5 Prozent hinnehmen musste. VW leidet dort etwa darunter, dass in den USA keine Dieselmodelle mehr verkauft werden.

Auch in Deutschland ging es für den Konzern wegen der Dieselaffäre in diesem Jahr kaum voran, die Verkaufszahlen liegen ungefähr auf dem Ergebnis des Vorjahres. Nicht wegen des Abgasskandals, sondern vor allem aus konjunkturellen Gründen ist das Verkaufsergebnis zudem in Südamerika und Russland sehr schlecht ausgefallen.

Der Volkswagen-Konzern kann diese Ergebnisse jedoch mehr als ausbügeln. In Europa außerhalb Deutschlands hat das Wolfsburger Unternehmen deutlich zulegen können, das gilt ganz besonders für die osteuropäischen Länder (ohne Russland), wo sich etwa die Konzernmarke Skoda ganz besonderer Beliebtheit erfreut. Ein sehr gutes Ergebnis meldet in diesem Jahr auch die Nutzfahrzeugsparte der Marke Volkswagen, die den Transporter Crafter produziert. Die VW-Tochter aus Hannover hat ihre Verkaufszahlen in diesem Jahr bislang um elf Prozent steigern können.

Der Erfolg für das Jahr 2016 wäre allerdings ohne China nicht möglich geworden. Auf dem chinesischen Markt werden keine Dieselmodelle verkauft, deshalb hatte die Abgasaffäre dort auch keine Auswirkungen. Im Gegenteil: Bis Ende November sind dort fast 3,6 Millionen Autos verkauft worden, was ein Plus von fast zwölf Prozent bedeutet. „In diesem Jahr dürfte die Marke VW erstmals in ihrer Geschichte mehr als die Hälfte ihrer Autos nur in China verkaufen“, sagt Evercore-Autoexperte Ellinghorst zu den guten Verkaufszahlen.

Toyota hat dem nur in begrenztem Umfang eigene Verkaufserfolge entgegenzusetzen. Der japanische Dauerrivale von Volkswagen hat selbst vor kurzem eingeräumt, dass er in diesem Jahr nur etwa 10,09 Millionen Autos verkaufen dürfte (Vorjahr: 10,15 Millionen). Die Absatzzahlen der Japaner stagnieren seit etwa drei Jahren bei jährlich rund zehn Millionen verkauften Autos.