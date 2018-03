VW Nutzfahrzeuge Volkswagen will Bullis in China bauen

Der Autobauer plant, künftig in China auch Lieferwagen herstellen zu lassen. Ermöglichen soll das ein Joint Venture.

Künftig sollen Nutzfahrzeuge des deutschen Autobauers auch in China entstehen. (Foto: dpa) VW-Nutzfahrzeuge

BerlinVolkswagen will in China künftig auch zwei Nutzfahrzeug-Modelle bauen lassen. „Wir glauben, dass die Zeit für uns jetzt reif ist, in China durchzustarten und die Angebotspalette des Konzerns um Nutzfahrzeuge zu ergänzen“, sagte VW-Nutzfahrzeug-Vorstand Jörn Hasenfuß der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ laut Vorab-Bericht aus der Montag-Ausgabe

Die Sparte exportiert der Zeitung zufolge bisher nur wenige Tausend Multivans pro Jahr nach China. Durch eine Produktion am Ort könne man die Fahrzeuge deutlich günstiger anbieten, sagte Hasenfuß.

Die Sparte strebe ein Joint Venture mit dem chinesischen Hersteller JAC für gemeinsame Entwicklung und Vertrieb an. „Am Anfang wollen wir zwei unserer Fahrzeuge sowie zwei Fahrzeuge von JAC optimieren“, sagte Hasenfuß. „Wir übernehmen nun erstmals chinesische Modelle, optimieren sie und können uns auch vorstellen, sie mit VW-Logo zu verkaufen.“ Auf VW-Seite werde es voraussichtlich um die T-Modellreihe – den Bulli – gehen.

Die Produktion solle JAC als Lizenzfertiger komplett übernehmen. „Wir wollen bei den Investitionen sehr vorsichtig sein und größere Einmalaufwendungen vermeiden“, sagte Hasenfuß. Zu den geplanten Stückzahlen machte er der Zeitung zufolge keine Angaben. Beginnen könne die Fertigung 2020 oder 2021.