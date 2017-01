Ohne China keine Nummer Eins

Der Erfolg für das Jahr 2016 wäre allerdings ohne China nicht möglich geworden. Auf dem chinesischen Markt werden keine Dieselmodelle verkauft, deshalb hatte die Abgasaffäre dort auch keine Auswirkungen. Im Gegenteil: Bis Ende November sind dort fast 3,6 Millionen Autos abgesetzt worden, was ein Plus von fast zwölf Prozent bedeutet. „2016 dürfte die Marke VW erstmals in ihrer Geschichte mehr als die Hälfte ihrer Autos nur in China verkauft haben“, sagte Evercore-Autoexperte Arndt Ellinghorst zu den VW-Zahlen.

Toyota muss sich für 2016 erstmals mit dem zweiten Platz hinter Volkswagen in der Rangliste der weltgrößten Automobilhersteller begnügen. Für den japanischen Konzern ist dieser Platz etwas ungewohnt: Die vorangegangenen vier Jahre thronte Toyota immer auf Rang Eins.

Der japanische Autokonzern hatte 2016 mehrfach größere Probleme mit seinen Zulieferern, die manchmal gleich für Wochen nicht mehr liefern konnten und dadurch für länger anhaltende Produktionspausen sorgten. Im Februar war ein Stahllieferant ausgefallen, wenig später traf es den Hersteller eines Bremssystems. Diese Ausfälle vom Jahresanfang hat Toyota in den Folgemonaten nicht mehr komplett aufholen können.

Der erste Platz für Volkswagen dürfte eine besondere Genugtuung für den früheren Vorstandschef Martin Winterkorn sein, der im September 2015 die Verantwortung für die Dieselaffäre übernommen hatte und zurückgetreten war. Winterkorn hatte in seiner Amtszeit die Devise ausgegeben, dass Volkswagen den japanischen Konkurrenten Toyota bis 2018 als weltgrößten Autohersteller ablösen müsse. Jetzt erreicht der Konzern dieses Ziel sogar schon zwei Jahre früher.

Der neue Vorstandschef Matthias Müller hatte hingegen das Streben allein nach Größe als Unternehmensziel für obsolet erklärt. Viel bedeutender seien heute Nachhaltigkeit und Profitabilität, hatte Müller gefordert - und trotzdem kommt Volkswagen jetzt auf den ersten Rang.

Toyota hatte erstmals im Jahr 2008 den ersten Platz als weltgrößter Autohersteller erreicht und den US-Konkurrenten General Motors damit nach mehr als 70 Jahren auf den zweiten Platz verdrängt. Wegen der verhängnisvollen Konsequenzen des gewaltigen Tsunamis aus dem Jahr 2011 vor der japanischen Küste musste Toyota den ersten Platz wieder an GM abgeben, holte sich ihn 2012 aber wieder zurück.