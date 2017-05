Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

VW setzt auf IT-Innovationen aus und für China

Die Einstellung weiterer IT-Experten geht bei Volkswagen unaufhörlich weiter. Hofmann sagte, dass 600 neue Stellen bewilligt worden sein – trotz einer im vergangenen Herbst beschlossenen Vereinbarung. Der zwischen Unternehmen und Betriebsrat geschlossene „Zukunftspakt“ sieht vor, dass in Deutschland bis zum Jahr 2020 voraussichtlich 23.000 Arbeitsplätze durch natürliche Fluktuation und Altersteilzeit gestrichen werden sollen. VW will jährlich rund drei Milliarden Euro sparen und damit besonders die Konzernmarke Volkswagen deutlich rentabler machen.

Volkswagen fördert den Aufbau von neuen Computerzentren nicht nur in der Zentrale in Wolfsburg, sondern weltweit. Schwerpunkte sind dabei Nordamerika mit dem Silicon Valley sowie China.

Der Autokonzern rechnet damit, dass IT-Innovationen künftig viel stärker aus der Volksrepublik und nicht mehr nur aus den USA kommen werden. „China wird noch viel heißer als das Silicon Valley“, betonte Personalvorstand Blessing. China werde insgesamt eine führende Rolle bei der Digitalisierung einnehmen.

China spielt auch bei der Einführung der digitalisierten Autos eine wesentliche Rolle für Volkswagen. Eine erste Generation von batteriegetriebenen Fahrzeugen soll dort schon im Jahr 2019 auf den Markt kommen, also ein Jahr vor dem Deutschlandstart. Wegen der Luftbelastung in den chinesischen Mega-Städten mit Abermillionen Menschen drängt insbesondere die chinesische Regierung auf die schnelle Einführung von Elektroautos.

Der VW-Konzern ist in China Marktführer, aber eben mit Autos mit Verbrennungsmotor. Um diese Position dauerhaft halten zu können, muss der deutsche Hersteller dem Wunsch der Regierung in Peking nachkommen und zügig die neue Generation von Elektromodellen auf den Markt bringen. Der VW-Konzern ist seit mehr als 30 Jahren in China vertreten und hatte schneller als andere Autohersteller die großen Absatzchancen gesehen.