 Wegen Katalonien-Krise: Seat verschiebt Werbung für neues Modell

Seat Der spanische Autobauer verschiebt die Ankündigung seines neuen Modellnamens. (Foto: Reuters, Sascha Rheker)

BerlinWegen der Katalonien-Krise will der spanische Autobauer Seat den Namen für sein neues Automodell vorerst für sich behalten. „Die aktuelle politische Situation hat uns dazu veranlasst, die Ankündigung zu verschieben“, teilte die VW-Tochter am Dienstag mit. Davon seien auch andere Marketingmaßnahmen für den neuen Seat-Geländewagen betroffen. Ein Sprecher erläuterte, man suche nach einem geeigneteren Zeitpunkt für die Bekanntgabe, da die Medien derzeit vom Streit über die katalanischen Autonomiebestrebungen beherrscht seien.

Ursprünglich hatte Seat den Namen des siebensitzigen Geländewagens ein Jahr vor der für 2018 geplanten Markteinführung veröffentlichen wollen. Nun soll das Marketing wohl erst Anfang kommenden Jahres ernsthaft in Angriff genommen werden. Die Vorbereitungen für die Produktion und den Vertrieb des Modells, das im Stammsitz von VW in Wolfsburg vom Band laufen soll, seien davon nicht betroffen, betonte der Sprecher. Wegen der Proteste in Katalonien hatte Seat Anfang des Monats vorübergehend die Produktion in seinem Werk in Martorell unweit von Barcelona stoppen müssen, weil die Lieferung von Teilen stockte.

Seat wählt traditionell geografische Namen für seine Autos. Für den neuen Geländewagen sind Aranda, Avila, Tarraco und Alboran in der engeren Wahl.