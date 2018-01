 Weiteres Plus 2018 erwartet: Autozulieferer Schaeffler steigert Umsatz kräftig

Schaeffler-Chef Klaus Rosenfeld blickt optimistische in die Zukunft. Nachdem der Autozulieferer nach vorläufigen Zahlen den Umsatz 2017 steigern konnte, erwartete er auch für 2018 ein Plus.

Der Automobilzuliefere hat 2017 kräftig beim Umsatz zugelegt. (Foto: dpa) Schaeffler

MünchenDer Autozulieferer Schaeffler hat 2017 kräftig zugelegt. Der Umsatz wuchs laut vorläufigen Zahlen auf rund 14 Milliarden Euro, was einem währungsbereinigten Plus von 5,9 Prozent entspricht, wie der Konzern aus Herzogenaurach am Montag mitteilte. Angekündigt war ein währungsbereinigter Umsatzzuwachs zwischen vier und fünf Prozent. Den Angaben zufolge trugen sowohl das Autogeschäft als auch die restrukturierte Industriesparte zu dem Plus im vergangenen Jahr bei. „Wir gehen davon aus, das sich die positive Umsatzentwicklung auch 2018 fortsetzt“, sagte Schaeffler-Chef Klaus Rosenfeld.