Sinkende Gewinne als Vorboten der Krise

Wie Toyota ebenfalls am Freitag bekannt gab, konnte der Konzern zwar im ersten Quartal seines bis März laufenden Bilanzjahres 2,2 Millionen Autos verkaufen – 43 000 Autos mehr als vor einem Jahr. Der Umsatz stieg sogar um sieben Prozent auf 7048 Milliarden Yen (53,9 Milliarden Euro). Auch der Reingewinn stieg um elf Prozent auf 613 Milliarden Yen (4,7 Milliarden Euro), vor allem weil die gute Konjunktur die Gewinne und Dividenden von Beteiligungen des Konzerns in Japan in Höhe trieben. Aber der Betriebsgewinn sackte um 10,6 Prozent auf 574 Milliarden Yen (4,4 Milliarden Euro) ab

Die Gründe sind Vorboten für möglicherweise kommendes Unheil. So wurden die bei Toyota üblichen Einsparungen durch Wechselkursverluste, höhere Gehälter, Abschreibungen, Forschungsausgaben und vor allem höhere Marketingkosten, sprich Rabatte, aufgefressen. Und dies ist wohl nur der Anfang.

In den USA wurden im Juli bereits deutlich weniger Autos verkauft. Dies könnte eine Rabattschlacht auslösen. Gleichzeitig hat Toyota in den vergangenen Jahren immer mehr in Forschung und Entwicklung investiert, um die gesamte Palette von Verbrennungsmotoren über Brennstoffzellen hinzu Hybrid- und neuerdings reinen Elektroautos weiterzuentwickeln.

In einem weiteren Strategiewechsel will Toyota schon 2019 in China nicht nur wie bisher Hybrid-, sondern auch Elektroautos anbieten. Anfang der kommenden Dekade könnten dann Modelle in den traditionellen Märkten folgen. Doch nicht nur diese beschleunigte Abkehr von der bisherigen Hybridstrategie kostet Geld, sondern auch die Entwicklung künstlicher Intelligenz. Toyota will auf dem neuen Gebiet selbstfahrender Autos seine alte Erfolgsgeschichte wiederholen, die Marktführer erst zu jagen und dann zu überholen.

Die neue Partnerschaft kommt da für Toyota und Mazda gerade richtig. Neben der Kostenteilung kann Toyota von der Motorentechnik und den Designfähigkeiten des kleinen Herstellers profitieren. Mazda wiederum kann Kosten bei der Entwicklung von Elektroautos und vor allem beim Bau einer Fabrik in den USA sparen, die für beide Unternehmen politisch so wichtig ist.

Zwar baut Toyota schon ein Großteil der Autos in den USA, Mazda jedoch nicht. Und für die eigenen Gewinne ist es natürlich besser, wenn sich andere beteiligen.