Welthandelsorganisation EU-Subventionen für Airbus illegal – USA können Gegenmaßnahmen ergreifen

Die WTO hat EU-Zuschüsse für den Flugzeugbauer Airbus für illegal erklärt. Die Entscheidung könnte den Handelskonflikt mit den USA weiter anheizen.

GenfDie Welthandelsorganisation WTO hat EU-Subventionen für den Flugzeugbauer Airbus am Dienstag als illegal eingestuft. Die USA können laut den Regeln der WTO nach Angaben von Handelsexperten in Genf nun Gegenmaßnahmen ergreifen.

In dem Urteil geht es um Anschubfinanzierungen für die Produktion bei Airbus. Sie habe dafür gesorgt, dass Boeing weniger Flugzeuge verkauft habe, argumentiert der US-Konkurrent.

Boeing reklamierte den WTO-Entscheid als Sieg: „Das heutige finale Urteil sendet eine klare Botschaft: Die Missachtung von Regeln sowie illegale Subventionen werden nicht toleriert“, erklärte Boeing-Chef Dennis Muilenburg am Dienstag.

Die WTO habe befunden, dass die Europäische Union sich über mehrere vorherige Anordnungen hinweggesetzt und mehr als 22 Milliarden Dollar an illegalen Subventionen an Airbus vergeben habe, so Boeing.

Durch die Entscheidung in dem seit 2006 laufenden Verfahren dürfte die US-Regierung laut Boeing autorisiert werden, als Entschädigung milliardenschwere Vergeltungszölle auf Importe aus der EU zu erheben.

Es ist die jüngste Entscheidung in einem rund zwölf Jahre währenden Streit zwischen den USA und der EU im Namen der größten Flugzeughersteller der Welt, Airbus und Boeing.

Die EU haben die USA wegen ihrer Ansicht nach illegaler Subventionen für Boeing ebenfalls verklagt. In dem Fall steht ein abschließendes Urteil noch aus.

Während die Amerikaner die WTO-Mitteilung begrüßten, verwiesen EU-Kommission und Airbus auf die laufenden Gegenklagen gegen amerikanische Unterstützung für Boeing, bei denen in den kommenden Monaten ebenfalls Entscheidungen zu erwarten seien.

Nun muss die WTO klären, wie hoch der Schaden ist, der Boeing durch die illegale Anschubfinanzierung der EU für Airbus entstanden ist. Danach bemisst sich die Höhe der Einfuhrzölle, die die USA für Airbus-Maschinen erheben kann.

